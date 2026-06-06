СБУ и СОУ поразили 15-й арсенал ВМФ РФ, Кронштадтскую военно-морскую базу и нефтебазу в Усть-Лабинске

Ночью 6 июня воины "Альфы" СБУ вместе с ВСУ и ГУР МО совершили новые успешные операции с целью уничтожения военных и логистических объектов на территории России. В этот раз под удары попали: 15 арсенал ВМФ РФ в Ленинградской области, Кронштадтская военно-морская база и нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае.

Новые дипстрайки СБУ и СОУ 6 июня — какие результаты

Мощная "бавовна" накрыла ночью 15 арсенал ВМФ РФ, в результате чего там начался пожар и вторичная детонация.

Как пояснили в спецслужбе, на этом вражеском объекте находились ракеты и боеприпасы.

Местное население сообщает в соцсетях, что власти объявили об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, подтвержден пожар в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода.

Они вовлечены в обеспечение деятельности корабельной группировки России в Балтийском море.

На территории нефтебазы «Усть-Лабинск» зафиксирован ряд взрывов, после которых начался масштабный пожар. Огнем охвачено по меньшей мере три резервуара с нефтепродуктами. Эта нефтебаза является важным тыловым узлом хранения и поставки горючего для российских войск на южном и восточном направлениях. Поделиться

В СБУ обращают внимание на то, что вместе с СОУ делают все возможное для ослабления Балтийского флота страны-агрессорки.

Мощные атаки были нацелены на вражеские объекты, которые используются для хранения боеприпасов, ремонта и боевой деятельности кораблей.