СБУ и СОУ поразили 15-й арсенал ВМФ РФ, Кронштадтскую военно-морскую базу и нефтебазу в Усть-Лабинске
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ и СОУ поразили 15-й арсенал ВМФ РФ, Кронштадтскую военно-морскую базу и нефтебазу в Усть-Лабинске

СБУ
Новые дипстрайки СБУ и СОУ 6 июня — какие результаты
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Ночью 6 июня воины "Альфы" СБУ вместе с ВСУ и ГУР МО совершили новые успешные операции с целью уничтожения военных и логистических объектов на территории России. В этот раз под удары попали: 15 арсенал ВМФ РФ в Ленинградской области, Кронштадтская военно-морская база и нефтебаза "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае.

Главные тезисы

  • Этой ночью украинские дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга.
  • Также они пролетели около 500 километров до Краснодарского региона и ударили по нефтебазе.

Новые дипстрайки СБУ и СОУ 6 июня — какие результаты

Мощная "бавовна" накрыла ночью 15 арсенал ВМФ РФ, в результате чего там начался пожар и вторичная детонация.

Как пояснили в спецслужбе, на этом вражеском объекте находились ракеты и боеприпасы.

Местное население сообщает в соцсетях, что власти объявили об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, подтвержден пожар в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода.

Они вовлечены в обеспечение деятельности корабельной группировки России в Балтийском море.

На территории нефтебазы «Усть-Лабинск» зафиксирован ряд взрывов, после которых начался масштабный пожар. Огнем охвачено по меньшей мере три резервуара с нефтепродуктами. Эта нефтебаза является важным тыловым узлом хранения и поставки горючего для российских войск на южном и восточном направлениях.

В СБУ обращают внимание на то, что вместе с СОУ делают все возможное для ослабления Балтийского флота страны-агрессорки.

Мощные атаки были нацелены на вражеские объекты, которые используются для хранения боеприпасов, ремонта и боевой деятельности кораблей.

Их выведение из строя усложняет логистику противника, снижает боеготовность флота и ограничивает возможности России действовать в Балтийском регионе, — пояснили в СБУ.

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