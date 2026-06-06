Путін втратив шанс вийти з провальної війни — Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга попередив російського диктатора Володимира Путіна, що його рішення продовжувати війну не врятує РФ від поразки. На переконання дипломата, глава Кремля все одно згодиться на дипломатичне врегулювання, однак умови будуть набагато гіршими.
Головні тези:
- Як вважає Сибіга, світ посилить тиск на Росію після того, як вона відмовилася від миру.
- Україна також налаштована боротися, поки Путін не усвідомить свою поразку.
Сибіга розкритикував небажання Путіна завершувати війну
Дипломат озвучив прогноз, що ворожа економіка продовжить швидко занурюватися в рецесію, а це стане ще сильнішим ударом для населення РФ.
Сибіга звернув увагу Путіна на те, що в країні-агресорцы вже немає місць, куди б не діставали українські дрони.
Проте глава Кремля має розуміти, що удари України ставатимуть ще потужнішими.
Він також вкотре попередив Путіна, що в армії РФ немає жодних шансів на перемогу на полі бою.
Фактично це означає, що диктатор все одно буде змушений відступити, однак умови для нього будуть ще гіршими, ніж зараз.
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