Путін втратив шанс вийти з провальної війни — Сибіга
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін втратив шанс вийти з провальної війни — Сибіга

Андрій Сибіга
Сибіга
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Глава МЗС України Андрій Сибіга попередив російського диктатора Володимира Путіна, що його рішення продовжувати війну не врятує РФ від поразки. На переконання дипломата, глава Кремля все одно згодиться на дипломатичне врегулювання, однак умови будуть набагато гіршими.

Головні тези:

  • Як вважає Сибіга, світ посилить тиск на Росію після того, як вона відмовилася від миру.
  • Україна також налаштована боротися, поки Путін не усвідомить свою поразку.

Сибіга розкритикував небажання Путіна завершувати війну

Путін втратив шанс вийти з провальної війни. Ситуація для росії буде погіршуватись, а поразки ставатимуть ще принизливішими.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Дипломат озвучив прогноз, що ворожа економіка продовжить швидко занурюватися в рецесію, а це стане ще сильнішим ударом для населення РФ.

Сибіга звернув увагу Путіна на те, що в країні-агресорцы вже немає місць, куди б не діставали українські дрони.

Проте глава Кремля має розуміти, що удари України ставатимуть ще потужнішими.

Міжнародний тиск не послабшає. Він лише посилюватиметься. Включно із заморожуванням активів, заборонами на поїздки та неминучою відповідальністю за злочини.Все це тому, що фанатик у кремлі хоче будь-якою ціною утриматися при владі і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни та вбити мільйони людей заради своїх божевільних марень, — наголосив Сибіга.

Він також вкотре попередив Путіна, що в армії РФ немає жодних шансів на перемогу на полі бою.

Фактично це означає, що диктатор все одно буде змушений відступити, однак умови для нього будуть ще гіршими, ніж зараз.

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