Путин потерял шанс выйти из провальной войны — Сибига
Категория
Украина
Дата публикации

Путин потерял шанс выйти из провальной войны — Сибига

Андрей Сибига
Сибига раскритиковал нежелание Путина завершать войну
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Глава МИД Украины Андрей Сибига предупредил российского диктатора Владимира Путина, что его решение продолжать войну не спасет РФ от поражения. По убеждению дипломата, главе Кремля все равно рано или поздно согласится на дипломатическое урегулирование, однако условия будут гораздо хуже.

Главные тезисы

  • Как считает Сибига, союзники усилят давление на Россию после того, как она отказалась от мира.
  • Украина также настроена бороться, пока Путин не осознает свое поражение.

Сибига раскритиковал нежелание Путина завершать войну

Путин потерял шанс выйти из провальной войны. Ситуация для России будет ухудшаться, а поражения будут еще унизительнее.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Дипломат озвучил прогноз, что вражеская экономика продолжит быстро погружаться в рецессию, и это станет еще более сильным ударом для населения РФ.

Сибига обратил внимание Путина на то, что в стране-агрессорке уже нет мест, куда бы ни доставали украинские дроны.

Однако глава Кремля должен понимать, что удары Украины будут еще мощнее.

Международное давление не ослабеет. Он будет только усиливаться. Включая замораживание активов, запреты на поездки и неизбежную ответственность за преступления. Все это потому, что фанатик в кремле хочет любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим своей страны и убить миллионы людей ради своих безумных идей, — подчеркнул Сибига.

Он также в очередной раз предупредил Путина, что у армии РФ нет никаких шансов на победу на поле боя.

Фактически это означает, что диктатор все равно будет вынужден отступить, однако условия для него будут еще хуже, чем сейчас.

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