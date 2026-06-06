Путин потерял шанс выйти из провальной войны — Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига предупредил российского диктатора Владимира Путина, что его решение продолжать войну не спасет РФ от поражения. По убеждению дипломата, главе Кремля все равно рано или поздно согласится на дипломатическое урегулирование, однако условия будут гораздо хуже.

Сибига раскритиковал нежелание Путина завершать войну

Путин потерял шанс выйти из провальной войны. Ситуация для России будет ухудшаться, а поражения будут еще унизительнее. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Дипломат озвучил прогноз, что вражеская экономика продолжит быстро погружаться в рецессию, и это станет еще более сильным ударом для населения РФ.

Сибига обратил внимание Путина на то, что в стране-агрессорке уже нет мест, куда бы ни доставали украинские дроны.

Однако глава Кремля должен понимать, что удары Украины будут еще мощнее.

Международное давление не ослабеет. Он будет только усиливаться. Включая замораживание активов, запреты на поездки и неизбежную ответственность за преступления. Все это потому, что фанатик в кремле хочет любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим своей страны и убить миллионы людей ради своих безумных идей, — подчеркнул Сибига. Поделиться

Он также в очередной раз предупредил Путина, что у армии РФ нет никаких шансов на победу на поле боя.