ПВО сбила и подавила 181 дрон во время отражения атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО сбила и подавила 181 дрон во время отражения атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО 9-10 июня
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 9-10 июня российские захватчики совершали нападение на Украину 207 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание 21 ударного БПЛА на 14 локациях.

Отчет работы сил ПВО 9-10 июня

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский признал проблемы с покупкой "Петриотов" и пригрозил кадровыми решениями
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это уже происходит". В Британии бьют тревогу из-за планов Путина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Великий момент". Эрдоган выбирает Украину, а не Россию
Турция готова усиливать отношения с Украиной

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?