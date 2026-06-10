ПВО сбила и подавила 181 дрон во время отражения атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 9-10 июня российские захватчики совершали нападение на Украину 207 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 21 ударного БПЛА на 14 локациях.
Отчет работы сил ПВО 9-10 июня
Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские БПЛА.
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