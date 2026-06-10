ППО збила та подавила 181 дрон під час відбиття атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 9-10 червня російські загарбники здійснювали напад на Україну 207 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітрний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях.
Звіт роботи сил ППО 9-10 червня
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-