ППО збила та подавила 181 дрон під час відбиття атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО збила та подавила 181 дрон під час відбиття атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 9-10 червня російські загарбники здійснювали напад на Україну 207 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітрний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях.

Звіт роботи сил ППО 9-10 червня

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський визнав проблеми з придбанням "Петріотів" і пригрозив кадровими висновками
Володимир Зеленський
Придбання "Петріотів" знову під питанням
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це вже відбувається". У Британії б'ють на сполох через плани Путіна
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Великий момент". Ердоган обирає Україну, а не Росію
Ердоган

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?