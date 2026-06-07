"Великий момент". Ердоган обирає Україну, а не Росію

Останні події на міжнародній арені вказують на те, що російський диктатор Володимир Путін втратив ще одного близького союзника, а саме турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Останній вирішив обрати проукраїнський курс. До такого висновку дійшла старша наукова співробітниця Middle East Institute Гонюль Тол.

Туреччина готова посилювати відносини з Україною

Як вважає Гонюль Тол, співпраця Ердогана та Путіна врешті-решт добігає свого логічного завершення.

Натомість офіційна Анкара розпочинає новий етап відносин з Києвом.

У його межах турецький президент активно допомагає Україні зміцнювати свої позиції в регіоні, де раніше панувала Росія.

Експертка звертає увагу на те, що під час сирійської війни Путін та Ердоган опинилися по різні сторони барикад: Туреччина допомагала повстанцям, які прагнули повалити режим Башара Асада, тоді як Росія підтримувала сирійського диктатора.

Однак навіть не це зіпсувало стосунки турецького та російського президентів. Ситуація почала різко змінюватися саме після 24 лютого 2022 року.

Через міжнародну ізоляцію Москва дедалі більше залежала від Туреччини, яка не приєдналася до західних санкцій. У результаті Анкара стала важливим центром для російської торгівлі, інвестицій та енергетичних потоків, отримавши додаткові важелі впливу на Кремль. Поширити

Якщо раніше Ердоган був “молодшим” партнером Путіна, то тепер ситуація розвернулася на 180 градусів.

Для Туреччини це великий момент — можливість переосмислити свою роль як ключового союзника НАТО, перебалансувати відносини з Росією та допомогти Україні налагоджувати нові зв’язки на Близькому Сході, — наголошує експертка. Поширити

Як вважає Гонюль Тол, посилення підтримки України з боку Туреччини демонструє послаблення позицій Путіна на світовій арені.