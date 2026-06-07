"Великий момент". Ердоган обирає Україну, а не Росію

Останні події на міжнародній арені вказують на те, що російський диктатор Володимир Путін втратив ще одного близького союзника, а саме турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Останній вирішив обрати проукраїнський курс. До такого висновку дійшла старша наукова співробітниця Middle East Institute Гонюль Тол.
Головні тези:
- Ердоган усвідомив, що тепер Росія залежить від Туреччини, а не навпаки.
- Анкара більше не намагається балансувати між Москвою та НАТО, а відмовляється від підтримки Путіна.
Туреччина готова посилювати відносини з Україною
Як вважає Гонюль Тол, співпраця Ердогана та Путіна врешті-решт добігає свого логічного завершення.
Натомість офіційна Анкара розпочинає новий етап відносин з Києвом.
У його межах турецький президент активно допомагає Україні зміцнювати свої позиції в регіоні, де раніше панувала Росія.
Експертка звертає увагу на те, що під час сирійської війни Путін та Ердоган опинилися по різні сторони барикад: Туреччина допомагала повстанцям, які прагнули повалити режим Башара Асада, тоді як Росія підтримувала сирійського диктатора.
Однак навіть не це зіпсувало стосунки турецького та російського президентів. Ситуація почала різко змінюватися саме після 24 лютого 2022 року.
Якщо раніше Ердоган був “молодшим” партнером Путіна, то тепер ситуація розвернулася на 180 градусів.
Як вважає Гонюль Тол, посилення підтримки України з боку Туреччини демонструє послаблення позицій Путіна на світовій арені.
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