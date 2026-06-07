"Великий момент". Эрдоган выбирает Украину, а не Россию

Последние события на международной арене указывают, что российский диктатор Владимир Путин потерял еще одного близкого союзника, а именно турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана. Последний решил избрать проукраинский курс. К такому выводу пришла старшая научная сотрудница Middle East Institute Гонюль Тол.
Главные тезисы
- Эрдоган понял, что теперь Россия зависит от Турции, а не наоборот.
- Анкара больше не пытается балансировать между Москвой и НАТО, а отказывается от поддержки Путина.
Турция готова усиливать отношения с Украиной
Как считает Гонюль Тол, сотрудничество Эрдогана и Путина в конце концов подходит к своему логическому завершению.
В то же время официальная Анкара начинает новый этап отношений с Киевом.
В его рамках турецкий президент активно помогает Украине укреплять свои позиции в регионе, где раньше царила Россия.
Эксперт обращает внимание на то, что во время сирийской войны Путин и Эрдоган оказались по разные стороны баррикад: Турция помогала повстанцам, стремившимся свергнуть режим Башара Асада, в то время как Россия поддерживала сирийского диктатора.
Однако даже это не испортило отношения турецкого и российского президентов. Ситуация начала резко меняться после 24 февраля 2022 года.
Если раньше Эрдоган был "младшим" партнером Путина, то теперь ситуация развернулась на 180 градусов.
Как считает Гонюль Тол, усиление поддержки Украины со стороны Турции демонстрирует ослабление позиций Путина на мировой арене.
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