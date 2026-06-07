"Великий момент". Эрдоган выбирает Украину, а не Россию
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Политика
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"Великий момент". Эрдоган выбирает Украину, а не Россию

Турция готова усиливать отношения с Украиной
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Источник:  The New York Times

Последние события на международной арене указывают, что российский диктатор Владимир Путин потерял еще одного близкого союзника, а именно турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана. Последний решил избрать проукраинский курс. К такому выводу пришла старшая научная сотрудница Middle East Institute Гонюль Тол.

Главные тезисы

  • Эрдоган понял, что теперь Россия зависит от Турции, а не наоборот.
  • Анкара больше не пытается балансировать между Москвой и НАТО, а отказывается от поддержки Путина.

Турция готова усиливать отношения с Украиной

Как считает Гонюль Тол, сотрудничество Эрдогана и Путина в конце концов подходит к своему логическому завершению.

В то же время официальная Анкара начинает новый этап отношений с Киевом.

В его рамках турецкий президент активно помогает Украине укреплять свои позиции в регионе, где раньше царила Россия.

Эксперт обращает внимание на то, что во время сирийской войны Путин и Эрдоган оказались по разные стороны баррикад: Турция помогала повстанцам, стремившимся свергнуть режим Башара Асада, в то время как Россия поддерживала сирийского диктатора.

Однако даже это не испортило отношения турецкого и российского президентов. Ситуация начала резко меняться после 24 февраля 2022 года.

Из-за международной изоляции Москва все больше зависела от Турции, не присоединившейся к западным санкциям. В итоге Анкара стала принципиальным центром для российской торговли, инвестиций и энергетических потоков, получив дополнительные рычаги давления на Кремль.

Если раньше Эрдоган был "младшим" партнером Путина, то теперь ситуация развернулась на 180 градусов.

Для Турции это большой момент — возможность переосмыслить свою роль как ключевого союзника НАТО, перебалансировать отношения с Россией и помочь Украине налаживать новые связи на Ближнем Востоке, — отмечает эксперт.

Как считает Гонюль Тол, усиление поддержки Украины со стороны Турции демонстрирует ослабление позиций Путина на мировой арене.

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