В Армении стартовали парламентские выборы — Путин пытается устранить Пашиняна
Категория
Мир
Дата публикации

В Армении стартовали парламентские выборы — Путин пытается устранить Пашиняна

Пашинян
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

7 июня в Армении началось голосование на парламентских выборах. Что важно понимать, они проходят на фоне обострения отношений между действующим лидером страны Николом Пашиняном и российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Главным соперником Пашиняна на выборах является оппозиционный блок "Сильная Армения".
  • Он стремится к более тесным деловым связям с Россией.

Выборы в Армении — что задумал Путин

В разных уголках страны с 08:00 работают более 2000 участков.

Голосование продлится до 20:00, а предварительные результаты ожидаются в полночь.

В этот раз за места в парламенте будут бороться16 политических, а также два избирательных блока.

Что важно понимать, для первых проходной барьер составляет 4%, для вторых — 8%.

Журналисты обращают внимание на то, что всего в парламенте должен быть, по меньшей мере, 101 депутат и по меньшей мере три политические партии.

МВД Армении официально подтвердило, что право голоса на выборах на этот раз имеют около 2 млн 485 тысяч человек.

Согласно результатам одного из последних опросов, у политической силы действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть шанс получить убедительное большинство в парламенте.

Однако такое развитие событий не устраивает российского диктатора Владимира Путина.

Недавно стало известно, что он рассорился со своим бывшим союзником Пашиняном из-за того, что последний избрал для Армении прозападный курс.

К примеру, премьер хочет, чтобы его страна в будущем стала членом ЕС.

Путин уже добился того, что значительная часть оппозиции в Армении состоит из пророссийских групп.

Согласно данным Reuters, Россия пытается не допустить победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Армения продолжает путь евроинтеграции — президент подписал закон
Армения
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Армения направила ноту протеста России — о чем идет речь
Армения
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Произошла революция". Армения стремительно укрепляет отношения с ЕС
Григорян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?