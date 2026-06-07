7 июня в Армении началось голосование на парламентских выборах. Что важно понимать, они проходят на фоне обострения отношений между действующим лидером страны Николом Пашиняном и российским диктатором Владимиром Путиным.

Выборы в Армении — что задумал Путин

В разных уголках страны с 08:00 работают более 2000 участков.

Голосование продлится до 20:00, а предварительные результаты ожидаются в полночь.

В этот раз за места в парламенте будут бороться16 политических, а также два избирательных блока.

Что важно понимать, для первых проходной барьер составляет 4%, для вторых — 8%.

Журналисты обращают внимание на то, что всего в парламенте должен быть, по меньшей мере, 101 депутат и по меньшей мере три политические партии.

МВД Армении официально подтвердило, что право голоса на выборах на этот раз имеют около 2 млн 485 тысяч человек.

Согласно результатам одного из последних опросов, у политической силы действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть шанс получить убедительное большинство в парламенте.

Однако такое развитие событий не устраивает российского диктатора Владимира Путина.

Недавно стало известно, что он рассорился со своим бывшим союзником Пашиняном из-за того, что последний избрал для Армении прозападный курс.

К примеру, премьер хочет, чтобы его страна в будущем стала членом ЕС.

Путин уже добился того, что значительная часть оппозиции в Армении состоит из пророссийских групп.