7 июня в Армении началось голосование на парламентских выборах. Что важно понимать, они проходят на фоне обострения отношений между действующим лидером страны Николом Пашиняном и российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Главным соперником Пашиняна на выборах является оппозиционный блок "Сильная Армения".
- Он стремится к более тесным деловым связям с Россией.
Выборы в Армении — что задумал Путин
В разных уголках страны с 08:00 работают более 2000 участков.
Голосование продлится до 20:00, а предварительные результаты ожидаются в полночь.
В этот раз за места в парламенте будут бороться16 политических, а также два избирательных блока.
Что важно понимать, для первых проходной барьер составляет 4%, для вторых — 8%.
Журналисты обращают внимание на то, что всего в парламенте должен быть, по меньшей мере, 101 депутат и по меньшей мере три политические партии.
МВД Армении официально подтвердило, что право голоса на выборах на этот раз имеют около 2 млн 485 тысяч человек.
Согласно результатам одного из последних опросов, у политической силы действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть шанс получить убедительное большинство в парламенте.
Однако такое развитие событий не устраивает российского диктатора Владимира Путина.
Недавно стало известно, что он рассорился со своим бывшим союзником Пашиняном из-за того, что последний избрал для Армении прозападный курс.
К примеру, премьер хочет, чтобы его страна в будущем стала членом ЕС.
Путин уже добился того, что значительная часть оппозиции в Армении состоит из пророссийских групп.
Согласно данным Reuters, Россия пытается не допустить победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-