Сотрудничество официальных Еревана и Брюсселя выходит на новый уровень. Как заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, в отношениях его страны с Европейским союзом "произошла революция".

Пророссийская Армения взяла курс на Европу

Григорян обратил внимание на то, что после 2020 года его страна начала крайне неохотно соглашаться на обеспечение безопасности других государств.

Несмотря на это, в 2025 году Армения была вынуждена искать альтернативные пути в этом направлении.

По словам секретаря Совбеза, официальный Ереван сосредоточился на сбалансированной внешней политике, а также диверсификации.

По убеждению Григоряна, отношения между его страной и Евросоюзом становятся все крепче именно благодаря диверсификации.

Сегодня на самом высоком уровне постоянно звучит утверждение, что отношения между Арменией и ЕС более крепкие, чем когда-либо. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе, — отметил Григорян.

Он также заверил, что власти Армении смогли трансформировать регион, который ранее воспринимался как конфликтный, в мирный.