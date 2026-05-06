"Произошла революция". Армения стремительно укрепляет отношения с ЕС
Сотрудничество официальных Еревана и Брюсселя выходит на новый уровень. Как заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, в отношениях его страны с Европейским союзом "произошла революция".

  • Армения решила сосредоточить свое внимание именно на диверсификации.
  • Такой подход позволил углубить отношения с Евросоюзом.

Пророссийская Армения взяла курс на Европу

Григорян обратил внимание на то, что после 2020 года его страна начала крайне неохотно соглашаться на обеспечение безопасности других государств.

Несмотря на это, в 2025 году Армения была вынуждена искать альтернативные пути в этом направлении.

По словам секретаря Совбеза, официальный Ереван сосредоточился на сбалансированной внешней политике, а также диверсификации.

По убеждению Григоряна, отношения между его страной и Евросоюзом становятся все крепче именно благодаря диверсификации.

Сегодня на самом высоком уровне постоянно звучит утверждение, что отношения между Арменией и ЕС более крепкие, чем когда-либо. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе, — отметил Григорян.

Он также заверил, что власти Армении смогли трансформировать регион, который ранее воспринимался как конфликтный, в мирный.

Вчера руководство ЕС призвало инвесторов приехать в Армению, и этот сдвиг еще одна революция в регионе. Мы уверены, что будем продолжать двигаться в этом направлении, — добавил Григорян.

