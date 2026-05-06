"Відбулася революція". Вірменія стрімко зміцнює відносини з ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

"Відбулася революція". Вірменія стрімко зміцнює відносини з ЄС

Григорян
Read in English
Джерело:  online.ua

Співпраця офіційних Єревана та Брюсселя виходить на новий рівень. Як заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, у відносинах його країни з 

Європейським союзом "відбулася революція".

Головні тези:

  • Вірменія вирішила зосередити свою увагу саме на диверсифікації.
  • Такий підхід дав можливість поглибити відносини з Євросоюзом.

Проросійська Вірменія взяла курс на Європу

Григорян звернув увагу на те, що після 2020 року його країна почала вкрай неохоче погоджуватися на забезпечення безпеки з боку інших держав.

Попри це, у 2025 Вірменія були вимушена шукати альтернативні шляхи на цьому напрямку.

За словами секретаря Ради безпеки, наразі офіційний Єреван зосередився на збалансованій зовнішній політиці, а також диверсифікації.

На переконання Григоряна, відносини між його країною та Євросоюзом стають дедалі міцнішими саме завдяки диверсифікації.

Сьогодні на найвищому рівні постійно лунає твердження, що відносини між Вірменією та ЄС міцніші, ніж будь-коли. Я сподіваюся, що ми продовжимо в тому ж дусі, — зазначив Григорян.

Він також запевнив, що влада Вірменії змогла трансформувати регіон, який раніше сприймався як конфліктний, у мирний.

Вчора керівництво ЄС закликало інвесторів приїхати до Вірменії, і це зрушення, ще одна революція в регіоні. Ми впевнені, що будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку, — додав Григорян.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон підкорює Вірменію французьким шансоном — відео
Макрон продемонстрував ще один свій талант
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін панічно готується до атаки України на Москву 9 травня
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на дитячий садок у Сумах — загинула охоронниця
Сумська ОВА
Атака Росії на Суми 6 травня - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?