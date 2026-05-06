"Відбулася революція". Вірменія стрімко зміцнює відносини з ЄС

Співпраця офіційних Єревана та Брюсселя виходить на новий рівень. Як заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, у відносинах його країни з
Європейським союзом "відбулася революція".
Головні тези:
- Вірменія вирішила зосередити свою увагу саме на диверсифікації.
- Такий підхід дав можливість поглибити відносини з Євросоюзом.
Проросійська Вірменія взяла курс на Європу
Григорян звернув увагу на те, що після 2020 року його країна почала вкрай неохоче погоджуватися на забезпечення безпеки з боку інших держав.
Попри це, у 2025 Вірменія були вимушена шукати альтернативні шляхи на цьому напрямку.
За словами секретаря Ради безпеки, наразі офіційний Єреван зосередився на збалансованій зовнішній політиці, а також диверсифікації.
На переконання Григоряна, відносини між його країною та Євросоюзом стають дедалі міцнішими саме завдяки диверсифікації.
Він також запевнив, що влада Вірменії змогла трансформувати регіон, який раніше сприймався як конфліктний, у мирний.
