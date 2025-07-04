Армения направила ноту протеста России — о чем идет речь
Категория
Мир
Дата публикации

Армения направила ноту протеста России — о чем идет речь

Армения
Читати українською
Источник:  Armenpress

Министерство иностранных дел Армении 4 июля передало ноту послу России по поводу высказываний в адрес армянских властей со стороны российских государственных СМИ и официальных лиц.

Главные тезисы

  • Армения направила ноту протеста России из-за враждебной пропаганды и комментариев российских госслужащих.
  • Российские заявления по поводу действий армянских правоохранительных органов вызвали возмущение в Армении.

Армения бросила новый вызов России

Об этом заявил пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

По словам Бадалян, в заявлении высказан «решительный протест против откровенно недружественной, часто враждебной пропаганды против властей Республики Армения в средствах массовой информации Российской Федерации, активно подогреваемой заявлениями некоторых должностных лиц».

Во внешнеполитическом ведомстве Армении проинформировали, что в ноте отмечено, что комментарии и заявления отдельных депутатов Госдумы РФ по поводу действий армянских правоохранительных органов по недопущению попытки государственного переворота в стране «вызывают не только удивление, но и возмущение».

Там отметили, что заявления российских чиновников, согласно которым арест лиц, планировавших совершить госпереворот, рассматривается как очередной недружественный шаг премьер-министра Армении Никола Пашиняна, является не только абсурдным, но и «грубым вмешательством во внутренние дела Республики Армения».

Более того, создается впечатление, что подобная информационная политика осуществляется целенаправленно с целью подрыва демократии, законности и конституционного устройства в Республике Армения.

Там призвали коллег из РФ принять немедленные и эффективные меры по прекращению перечисленных недружественных проявлений по отношению к Армении.

30 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал главу МИД России Сергея Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Еревана на фоне задержаний армянских священнослужителей.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
На всех уровнях. Армения бросила новый вызов Путину
Пашинян
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Армения поддержала начало вступления в ЕС — Россия отреагировала
Армения готова стать членом ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Армения продолжает путь евроинтеграции — президент подписал закон
Армения

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?