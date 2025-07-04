Армения направила ноту протеста России — о чем идет речь

Министерство иностранных дел Армении 4 июля передало ноту послу России по поводу высказываний в адрес армянских властей со стороны российских государственных СМИ и официальных лиц.
Главные тезисы
- Армения направила ноту протеста России из-за враждебной пропаганды и комментариев российских госслужащих.
- Российские заявления по поводу действий армянских правоохранительных органов вызвали возмущение в Армении.
Армения бросила новый вызов России
Об этом заявил пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
Во внешнеполитическом ведомстве Армении проинформировали, что в ноте отмечено, что комментарии и заявления отдельных депутатов Госдумы РФ по поводу действий армянских правоохранительных органов по недопущению попытки государственного переворота в стране «вызывают не только удивление, но и возмущение».
Там отметили, что заявления российских чиновников, согласно которым арест лиц, планировавших совершить госпереворот, рассматривается как очередной недружественный шаг премьер-министра Армении Никола Пашиняна, является не только абсурдным, но и «грубым вмешательством во внутренние дела Республики Армения».
Более того, создается впечатление, что подобная информационная политика осуществляется целенаправленно с целью подрыва демократии, законности и конституционного устройства в Республике Армения.
Там призвали коллег из РФ принять немедленные и эффективные меры по прекращению перечисленных недружественных проявлений по отношению к Армении.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-