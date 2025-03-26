Армения поддержала начало вступления в ЕС — Россия отреагировала
Категория
Политика
Дата публикации

Армения поддержала начало вступления в ЕС — Россия отреагировала

Армения готова стать членом ЕС
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Источник:  Вірменська служба Радіо Свобода

26 марта официально стало известно, что парламент Армении в целом принял закон о начале вступления страны в Европейский Союз. Это судьбоносное событие для страны, которая длительное время находилась под влиянием России.

Главные тезисы

  • Народ Армении продемонстрировал политическую волю двигаться к объединению с Европейским Союзом.
  • Вступление в ЕС требует от Армении проведения масштабных реформ в большинстве сфер.

Армения готова стать членом ЕС

Что важно понимать, законопроект был внесен "Платформой демократических сил". В общей сложности эту идею поддержали более 50 тысяч граждан страны.

Принятие закона не означает немедленного референдума о членстве в ЕС, но, как отмечают представители власти, речь идет о демонстрации "политической воли".

Этот процесс необратим. Народ выступает за это, — заявил уполномоченный представитель инициативной группы "Еврореферендум" Артак Зейналян.

Официальный Брюссель не скрывает, что вступление Армении в ЕС требует много времени и усилий.

В первую очередь речь идет о реализации масштабных реформ на пути к членству. Более того, законодательство страны должно быть приведено в соответствие с европейскими стандартами.

Россия утверждает, что "запуск процесса членства в Европейском Союзе также означает запуск процесса выхода из Евразийского экономического союза", предупреждая, что Армения не может являться членом ЕС и ЕАЭС одновременно.

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