Вірменія підтримала початок вступу до ЄС — Росія відреагувала

26 березня офіційно стало відомо, що парламент Вірменії в цілому схвалив закон про початок вступу країни до Європейського Союзу. Це доленосна подія для країни, яка тривалий період часу знаходилася під впливом Росії.

Вірменія готова стати членом ЄС

Що важливо розуміти, законопроєкт був внесений "Платформою демократичних сил". Загалом цю ідею підтримали понад 50 тисяч громадян країни.

Ухвалення закону не означає негайного референдуму про членство в ЄС, але, як зазначають представники влади, йдеться про демонстрування "політичної волі".

Цей процес незворотній. Народ виступає за це, — заявив уповноважений представник ініціативної групи "Єврореферендум" Артак Зейналян. Поширити

Офіційний Брюссель не приховує, що вступ Вірменії в ЄС потребуватиме багато часу і зусиль.

Насамперед йдеться про реалізацію масштабних реформ на шляху до членства. Ба більше, законодавство країни, від сфери юстиції до соціального, має бути приведене у відповідність до європейських стандартів.