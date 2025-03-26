26 березня офіційно стало відомо, що парламент Вірменії в цілому схвалив закон про початок вступу країни до Європейського Союзу. Це доленосна подія для країни, яка тривалий період часу знаходилася під впливом Росії.
Головні тези:
- Народ Вірменії продемонстрував політичну волю рухатися до об'єднання з Європейським Союзом.
- Вступ до ЄС вимагатиме від Вірменії проведення масштабних реформ у більшості сфер.
Вірменія готова стати членом ЄС
Що важливо розуміти, законопроєкт був внесений "Платформою демократичних сил". Загалом цю ідею підтримали понад 50 тисяч громадян країни.
Ухвалення закону не означає негайного референдуму про членство в ЄС, але, як зазначають представники влади, йдеться про демонстрування "політичної волі".
Офіційний Брюссель не приховує, що вступ Вірменії в ЄС потребуватиме багато часу і зусиль.
Насамперед йдеться про реалізацію масштабних реформ на шляху до членства. Ба більше, законодавство країни, від сфери юстиції до соціального, має бути приведене у відповідність до європейських стандартів.
Країна-агресорка Росія стверджує, що "запуск процесу членства в Європейському Союзі також означає запуск процесу виходу з Євразійського економічного союзу", попереджаючи, що Вірменія не може бути членом ЄС і ЄАЕС одночасно.
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