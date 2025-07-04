Вірменія направила ноту протесту Росії — про що йдеться

Міністерство закордонних справ Вірменії 4 липня передало ноту послу Росії стосовно висловлювань на адресу вірменської влади з боку російських державних ЗМІ та офіційних осіб.
Головні тези:
- Вірменія звернулася до Росії з нотою протесту щодо ворожої пропаганди на адресу влади країни.
- Вірменське МЗС висловило обурення щодо коментарів російських держслужбовців стосовно дій вірменських правоохоронних органів.
Вірменія кинула новий виклик Росії
Про це заявив прессекретар вірменського МЗС Ані Бадалян.
У зовнішньополітичному відомстві Вірменії поінформували, що у ноті зазначено, що коментарі і заяви окремих депутатів Держдуми РФ щодо дій вірменських правоохоронних органів із недопущення спроби державного перевороту в країні «викликають не лише здивування, але й обурення».
Там зауважили, що заяви російських чиновників, згідно із якими арешт осіб, які планували здійснити держпереворот, розглядається як черговий недружній крок прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, є не лише абсурдними, але й «грубим втручанням у внутрішні справи Республіки Вірменія».
Щобільше, створюється враження, що подібна інформаційна політика здійснюється цілеспрямовано з метою підриву демократії, законності та конституційного устрою у Республіці Вірменія.
Там закликали колег з РФ вжити негайних та ефективних заходів із припинення перерахованих недружніх проявів щодо Вірменії.
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