Вірменія продовжує шлях євроінтеграції — президент підписав закон

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав 4 квітня закон про початок процесу членства республіки в Євросоюзі.
Головні тези:
- Президент Вірменії підписав закон про початок процесу членства країни в Євросоюзі з метою розвитку демократії та підвищення добробуту суспільства.
- Вірменія прагне стати членом Євросоюзу, але подання заявки на членство наразі не передбачається, але країна має більш декларативний підхід до цього питання.
- Рішення про вступ Вірменії до ЄС може бути ухвалено лише шляхом всенародного референдуму, що підкреслює демократичний підхід країни до цього питання.
Вірменія прагне бути в Євросоюзі
У передмові документа зазначено, що «Вірменія, ставлячи перед собою мету розвинути демократичні інститути, підвищити добробут суспільства, зміцнити безпеку країни, стійкість і перевагу права, оголошує про старт процесу членства в ЄС».
Як заявляв голова комісії парламенту з євроінтеграції Арман Єгоян, цей законопроєкт просто висловлює волю вірменського народу, наразі подання заявки на членство республіки в ЄС не передбачається.
На початку січня 2025 року документ про вступ Вірменії до ЄС схвалив уряд країни
Тобто цей закон має більш декларативний характер.
Вірменія взяла курс на віддалення від Росії. Це відбувається на тлі погіршення відносин і погроз з боку РФ.
Пашинян звинуватив ОДКБ у загрозі суверенітету країни. Перед цим у Вірменії викрили спробу перевороту, підготовку до якого вели в Росії. Пашинян заявляв, що ОДКБ не виконала зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, внаслідок якої Азербайджан повернув собі території. Через це Пашинян повідомив про намір вийти з ОДКБ
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