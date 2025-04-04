Армения продолжает путь евроинтеграции — президент подписал закон

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал 4 апреля закон о начале процесса членства республики в Евросоюзе.
Главные тезисы
- Президент Армении подписал закон о начале процесса членства страны в Евросоюзе с установленными целями развития демократии и улучшения благосостояния общества.
- Армения выражает желание вступить в Евросоюз, но пока не подавала заявку на членство, акцентируя свой демократический подход к данному вопросу.
- Получение статуса члена ЕС для Армении потребует проведения всенародного референдума, что подчеркивает стремление страны к демократии и прозрачности в принятии такого важного решения.
Армения стремится быть в Евросоюзе
В предисловии документа отмечено, что «Армения, ставя перед собой цель развить демократические институты, повысить благосостояние общества, укрепить безопасность страны, устойчивость и превосходство права, объявляет о старте процесса членства в ЕС».
Как заявлял глава комиссии парламента по евроинтеграции Арман Иоган, этот законопроект просто выражает волю армянского народа, пока подачи заявки на членство республики в ЕС не предусматривается.
В начале января 2025 года документ о вступлении Армении в ЕС одобрил правительство страны.
То есть этот закон носит более декларативный характер.
Армения взяла курс на удаление от России. Это происходит на фоне ухудшения отношений и угроз со стороны РФ.
Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету страны. Перед этим в Армении разоблачили попытку переворота, подготовку к которому вели в России. Пашинян заявлял, что ОДКБ не выполнила обязательства перед Ереваном во время войны за Нагорный Карабах, в результате которой Азербайджан вернул себе территории. Поэтому Пашинян сообщил о намерении выйти из ОДКБ
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