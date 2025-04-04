Армения продолжает путь евроинтеграции — президент подписал закон
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Политика
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Армения продолжает путь евроинтеграции — президент подписал закон

Армения
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Источник:  online.ua

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал 4 апреля закон о начале процесса членства республики в Евросоюзе.

Главные тезисы

  • Президент Армении подписал закон о начале процесса членства страны в Евросоюзе с установленными целями развития демократии и улучшения благосостояния общества.
  • Армения выражает желание вступить в Евросоюз, но пока не подавала заявку на членство, акцентируя свой демократический подход к данному вопросу.
  • Получение статуса члена ЕС для Армении потребует проведения всенародного референдума, что подчеркивает стремление страны к демократии и прозрачности в принятии такого важного решения.

Армения стремится быть в Евросоюзе

В предисловии документа отмечено, что «Армения, ставя перед собой цель развить демократические институты, повысить благосостояние общества, укрепить безопасность страны, устойчивость и превосходство права, объявляет о старте процесса членства в ЕС».

Как заявлял глава комиссии парламента по евроинтеграции Арман Иоган, этот законопроект просто выражает волю армянского народа, пока подачи заявки на членство республики в ЕС не предусматривается.

В начале января 2025 года документ о вступлении Армении в ЕС одобрил правительство страны.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян говорил, что решение о вступлении Армении в ЕС могут быть приняты только путем всенародного референдума.

То есть этот закон носит более декларативный характер.

Армения взяла курс на удаление от России. Это происходит на фоне ухудшения отношений и угроз со стороны РФ.

Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету страны. Перед этим в Армении разоблачили попытку переворота, подготовку к которому вели в России. Пашинян заявлял, что ОДКБ не выполнила обязательства перед Ереваном во время войны за Нагорный Карабах, в результате которой Азербайджан вернул себе территории. Поэтому Пашинян сообщил о намерении выйти из ОДКБ

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