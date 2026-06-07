7 червня у Вірменії розпочалося голосування на парламентських виборах. Що важливо розуміти, вони відбуваються на тлі загострення відносин між чинним лідером країни Нікол Пашиняном та російським диктатором Володимиром Путіним.

Вибори у Вірменії - що замислив Путін

У різних куточках країни з 08:00 працюють понад 2000 дільниць.

Голосування триватиме до 20:00 години, а попередні результати очікувано стануть відомі після опівночі.

Цього разу за місця у парламенті змагаються 16 політичних, а також два виборчих блоки.

Що важливо розуміти, для перших прохідний бар’єр становить 4%, для других – 8%.

Журналісти звертають увагу на те, що загалом у парламенті має бути щонайменш 101 депутат і щонайменш три політичні партії.

МВС Вірменії офіційно підтвердило, що право голосу на виборах цього разу мають близько 2 млн 485 тисяч осіб.

Згідно з результатами одного з останніх опитувань, політична сила чинного прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна має шанс отримати переконливу більшість у парламенті.

Однак такий розвиток подій не влаштовує російського диктатора Володимира Путіна.

Нещодавно стало відмомо, що він розсварився зі своїм колишнім союзником Пашиняном через те, що останній обрав для Вірменії прозахідний курс.

До прикладу, прем’єр хоче, щоб його країна у майбутньому стала членом ЄС.

Путін вже добився того, що значна частина опозиції у Вірменії складається з проросійських груп.