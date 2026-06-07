"Пугает до безумия". На Западе паникуют из-за новых заявлений Путина об Украине

Иностранные журналисты разбирают на цитаты новое выступление российского диктатора Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Они пришли к выводу, что глава Кремля вообще не осознает реалий российско-украинской войны и ведет себя очень странно — это "пугает до безумия".
Главные тезисы
- Круг советников и идеологов Путина сужается и стареет.
- Они ему советуют только один выход из сложившейся ситуации — продолжать войну.
Путин снова шокировал Запад
Журналисты сразу обратили внимание на то, что глава Кремля выглядел больным и опухшим на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Он часто «зависал», словно забывал, что хочет сказать.
Более того, СМИ ошеломлены, ведь заявления Путина о войне против Украины были далеки от истины и довольно дикие, учитывая текущую ситуацию на фронте.
Похоже, российский диктатор действительно искренне верит в то, что армия РФ побеждает на поле боя Силы обороны, а бизнес и экономика преуспевают как внутри страны, так и за рубежом.
По мнению Путина, войну можно и нужно выиграть, а Россия хочет получить части четырех областей Украины, которые ее армии не удалось полностью захватить.
Одна из главных проблем заключается в том, что глава Кремля до сих пор верит, что способен победить Украину — это фактически означает, что война будет продолжаться еще не один месяц.
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