Иностранные журналисты разбирают на цитаты новое выступление российского диктатора Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Они пришли к выводу, что глава Кремля вообще не осознает реалий российско-украинской войны и ведет себя очень странно — это "пугает до безумия".

Путин снова шокировал Запад

Журналисты сразу обратили внимание на то, что глава Кремля выглядел больным и опухшим на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Он часто «зависал», словно забывал, что хочет сказать.

Более того, СМИ ошеломлены, ведь заявления Путина о войне против Украины были далеки от истины и довольно дикие, учитывая текущую ситуацию на фронте.

Похоже, российский диктатор действительно искренне верит в то, что армия РФ побеждает на поле боя Силы обороны, а бизнес и экономика преуспевают как внутри страны, так и за рубежом.

По мнению Путина, войну можно и нужно выиграть, а Россия хочет получить части четырех областей Украины, которые ее армии не удалось полностью захватить.

Путин подражает Трампу в своей растущей непредсказуемости, и это делает его все более опасным, — отмечают журналисты. Поделиться

Одна из главных проблем заключается в том, что глава Кремля до сих пор верит, что способен победить Украину — это фактически означает, что война будет продолжаться еще не один месяц.