"Пугает до безумия". На Западе паникуют из-за новых заявлений Путина об Украине
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"Пугает до безумия". На Западе паникуют из-за новых заявлений Путина об Украине

Путин снова шокировал Запад
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Источник:  The Independent

Иностранные журналисты разбирают на цитаты новое выступление российского диктатора Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Они пришли к выводу, что глава Кремля вообще не осознает реалий российско-украинской войны и ведет себя очень странно — это "пугает до безумия".

Главные тезисы

  • Круг советников и идеологов Путина сужается и стареет.
  • Они ему советуют только один выход из сложившейся ситуации — продолжать войну.

Путин снова шокировал Запад

Журналисты сразу обратили внимание на то, что глава Кремля выглядел больным и опухшим на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Он часто «зависал», словно забывал, что хочет сказать.

Более того, СМИ ошеломлены, ведь заявления Путина о войне против Украины были далеки от истины и довольно дикие, учитывая текущую ситуацию на фронте.

Похоже, российский диктатор действительно искренне верит в то, что армия РФ побеждает на поле боя Силы обороны, а бизнес и экономика преуспевают как внутри страны, так и за рубежом.

По мнению Путина, войну можно и нужно выиграть, а Россия хочет получить части четырех областей Украины, которые ее армии не удалось полностью захватить.

Путин подражает Трампу в своей растущей непредсказуемости, и это делает его все более опасным, — отмечают журналисты.

Одна из главных проблем заключается в том, что глава Кремля до сих пор верит, что способен победить Украину — это фактически означает, что война будет продолжаться еще не один месяц.

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