"Лякає до нестями". На Заході панікують через нові заяви Путіна про Україну
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Політика
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"Лякає до нестями". На Заході панікують через нові заяви Путіна про Україну

Путін
Джерело:  The Independent

Іноземні журналісти розбирають на цитати новий виступ російського диктатора Володимира Путіна на економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Вони дійшли висновку, що глава Кремля взагалі не усвідомлює реалій російсько-української війни та поводиться дуже дивно — це "лякає до нестями".

Головні тези:

  • Коло радників та ідеологів Путіна звужується і старіє. 
  • Вона йому радять лише один вихід з ситуації, що склалася, — продовжувати війну.

Путін знову шокував Захід

Журналісти одразу звернули увагу на те, що глава Кремля виглядав хворим і опухлим на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Він доволі часто “зависав”, немов забував, що хоче сказати.

Ба більше, ЗМІ приголомшені, адже заяви Путіна про війну проти України були далекими від істини і досить дикими, враховуючи поточну ситуацію на фронті.

Здається, російський диктатор дійсно щиро вірить в те, що армія РФ перемагає на полі бою Сили оборони, а бізнес і економіка процвітають як всередині країни, так і за кордоном.

На переконання Путіна, війну можна і потрібно виграти, а Росія хоче отримати частини чотирьох областей України, які її армії не вдалося повністю захопити.

Путін наслідує Трампа у своїй зростаючій непередбачуваності, і це робить його все більш небезпечним, — наголошують журналісти.

Одна з головних проблем полягає в тому, що глава Кремля досі вірить, що здатен здолати Україну — це фактично означає, що війна триватиме ще не один місяць.

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