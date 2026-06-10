В Крыму и России бушуют пожары на военных объектах — видео

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, в Самаре снова пылает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод после атаки дронов. Результаты работы Сил обороны Украины также заметны во временно оккупированном Крыму: там начался масштабный пожар. Еще одной целью для украинских воинов этой ночью снова был завод “ВНИИР-Прогресс”.
Главные тезисы
- В Чебоксарах, в 1000 км от Украины, горит производитель антенн для "шахедов".
- Для новой атаки Силы обороны использовали не только дроны, но и ракеты “Фламинго”.
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Минувшей ночью жители Самарской области жаловались на громкие взрывы, а губернатор объявил о ракетной угрозе в регионе.
Впоследствии стало известно, что под удар попал Куйбышевский НПЗ в Самаре — его охватил масштабный пожар.
Что важно понимать, речь идет об одном из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, который является частью ПАО "НК "Роснефть".
Довольно громко ночью также было в Крыму — там бушует пожар, однако, что именно атаковали Силы обороны Украины, пока не раскрывается.
Уже подтверждено поражение "ВНИИР-Прогресс" — ночью его дважды атаковали крылатые украинские ракеты FP-5 "Фламинго".
Это российское электротехническое предприятие, входящее в состав группы компаний "АБС Электро".
По данным украинской разведки, завод производит комплектующие, используемые для российских крылатых ракет и ударных беспилотников.
Более того, под удары СОУ попали еще 2 объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирской области. Один из которых — НПС "Второво.
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