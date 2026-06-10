В Крыму и России бушуют пожары на военных объектах — видео
Категория
Проиcшествия
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В Крыму и России бушуют пожары на военных объектах — видео

"Бавовна" в России и Крыму 10 июня - подробности и видео
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Источник:  online.ua

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, в Самаре снова пылает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод после атаки дронов. Результаты работы Сил обороны Украины также заметны во временно оккупированном Крыму: там начался масштабный пожар. Еще одной целью для украинских воинов этой ночью снова был завод “ВНИИР-Прогресс”.

Главные тезисы

  • В Чебоксарах, в 1000 км от Украины, горит производитель антенн для "шахедов".
  • Для новой атаки Силы обороны использовали не только дроны, но и ракеты “Фламинго”.

"Бавовна" в России и Крыму 10 июня — подробности и видео

Минувшей ночью жители Самарской области жаловались на громкие взрывы, а губернатор объявил о ракетной угрозе в регионе.

Впоследствии стало известно, что под удар попал Куйбышевский НПЗ в Самаре — его охватил масштабный пожар.

Что важно понимать, речь идет об одном из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, который является частью ПАО "НК "Роснефть".

Довольно громко ночью также было в Крыму — там бушует пожар, однако, что именно атаковали Силы обороны Украины, пока не раскрывается.

Уже подтверждено поражение "ВНИИР-Прогресс" — ночью его дважды атаковали крылатые украинские ракеты FP-5 "Фламинго".

Это российское электротехническое предприятие, входящее в состав группы компаний "АБС Электро".

По данным украинской разведки, завод производит комплектующие, используемые для российских крылатых ракет и ударных беспилотников.

Более того, под удары СОУ попали еще 2 объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирской области. Один из которых — НПС "Второво.

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