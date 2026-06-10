У Криму та Росії вирують пожежі на військових об'єктах — відео

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, у Самарі знову палає Куйбишевський нафтопереробний завод після атаки дронів. Результати роботи Сил оборони України також помітні в тимчасово окупованому Криму: там почалася масштабна пожежа. Ще однією ціллю для українських воїнів цієї ночі знову був завод “ВНІІР-Прогресс”.

“Бавовна” в Росії і Криму 10 червня — подробиці та відео

Минулої ночі мешканці Самарської області скаржилися на гучні вибухи, а губернатор оголосив про ракетну загрозу в регіоні.

Згодом стало відомо, що під удар потрапив Куйбишевський НПЗ у Самарі — його охопила масштабна пожежа.

Що важливо розуміти, йдеться про одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, яке є частиною ПАТ "НК "Роснефть".

Доволі гучно вночі також було у Криму — там вирує пожежа, однак, що саме атакували Сили оборони України — поки не розкривається.

Уже підтверджено ураження “ВНІІР-Прогресс” — протягом ночі його двічі атакували крилаті українські ракети FP-5 "Фламінго".

Це російське електротехнічне підприємство, що входить до складу групи компаній «АБС Электро».

За даними української розвідки, завод виготовляє комплектуючі, які використовуються для російських крилатих ракет та ударних безпілотників.

Ба більше, під удари СОУ потрапили ще 2 об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирській області. Одна з яких — НПС "Второво.