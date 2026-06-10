Росія завдала ударів по Харкову, Одесі та Запоріжжю — 18 потерпілих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ударів по Харкову, Одесі та Запоріжжю — 18 потерпілих

ДСНС України
Атаки РФ на Харків, Одесу та Запоріжжя - які наслідки

Протягом минулої доби та ночі російські загарбники продовжували тероризувати сотні українських населених пунктів у різних регіонах України. Станом на ранок відомо про 5 постраждалих у Харкові, 3 поранених цивільних у Одесі та ще 10 потерпілих на Запоріжжі.

Головні тези:

  • У Харкові під удари ворога потрапили 3 різні райони.
  • Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Воздвижівці.

Атаки РФ на Харків, Одесу та Запоріжжя — які наслідки

Близько 20 ударів ворог завдав по Холодногірському району Харкова вночі 10 червня — почалися пожежі.

Згодом місцева влада підтвердила атаки росіян на Київський і Шевченківський райони міста.

Вже вранці армія РФ завдала ще 26 ударів БпЛА по Харкову — знову по Холодногірському району.

Станом на зараз відомо про 5 потерпілих у місті.

У ніч на середу, 10 червня, Одеса зазнала чергової атаки ворога, внаслідок чого зафіксовані влучання у два житлові будинки.

Згідно з останніми даними, вигоріла квартира, постраждали жінка і двоє дітей.У неповнолітніх діагностовано гостру реакцію на стрес.

Фото: Одеська МВА

Також повідомляється, що протягом минулої доби російські загарбники завдали 817 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району постраждали 10 місцевих мешканців.

Окрім того, місцева влада отримала 73 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

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