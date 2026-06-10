Росія завдала ударів по Харкову, Одесі та Запоріжжю — 18 потерпілих

Протягом минулої доби та ночі російські загарбники продовжували тероризувати сотні українських населених пунктів у різних регіонах України. Станом на ранок відомо про 5 постраждалих у Харкові, 3 поранених цивільних у Одесі та ще 10 потерпілих на Запоріжжі.

Атаки РФ на Харків, Одесу та Запоріжжя — які наслідки

Близько 20 ударів ворог завдав по Холодногірському району Харкова вночі 10 червня — почалися пожежі.

Згодом місцева влада підтвердила атаки росіян на Київський і Шевченківський райони міста.

Вже вранці армія РФ завдала ще 26 ударів БпЛА по Харкову — знову по Холодногірському району.

Станом на зараз відомо про 5 потерпілих у місті.

У ніч на середу, 10 червня, Одеса зазнала чергової атаки ворога, внаслідок чого зафіксовані влучання у два житлові будинки.

Згідно з останніми даними, вигоріла квартира, постраждали жінка і двоє дітей.У неповнолітніх діагностовано гостру реакцію на стрес.

Фото: Одеська МВА

Також повідомляється, що протягом минулої доби російські загарбники завдали 817 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району постраждали 10 місцевих мешканців.