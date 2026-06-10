Авіація України уразила 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що 9 червня авіація Сил оборони України влучно атакувала дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт російських загарбників.