Авіація України уразила 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що 9 червня авіація Сил оборони України влучно атакувала дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1568 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 234 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 10 червня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 377 510 (+1 190) осіб
танків — 12 004 (+3) од.
бойових броньованих машин — 24 717 (+7) од.
артилерійських систем — 43 713 (+74) од.
РСЗВ — 1 857 (+6) од.
засобів ППО — 1 414 (+3) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 619 (+5) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 340 531 (+2 204) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 105 172 (+376) од.
спеціальної техніки — 4 267 (+4) од.
Крім того, застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 — із реактивних систем залпового вогню.
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