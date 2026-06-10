Росія масовано атакує Харків дронами — 7 постраждалих

З ранку 10 червня у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах Харкова лунають гучні вибухи — російські загарбники завдають ударів по місту. Станом на 11:22 відомо про сімох потерпілих цивільних.
Головні тези:
- Протягом ночі ворог активно тероризував різні райони Харкова.
- Тоді місцева влада сповістила про 5 поранених.
Атака РФ на Харків 7 червня — що відомо
Про наслідки нового повітряного нападу Росії на місто розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, 40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років зазнали гострої реакції на стрес у Немишлянському районі — російський дрон ударив по автівці. Лікарі надали потерпілих усю необхідну допомогу.
Окрім того, вказано, що ворожий БпЛА атакував автомобіль у Київському районі — ніхто не постраждав.
Згодом стало відомо про пожежу на першому поверсі житлового будинку в Індустріальному районі — там вже працюють підрозділи ДСНС, гасять вогонь.
Він також наголосив, що загроза з повітря зберігається досі, тому закликав цивільних поки не покидати укриття.
Вже об 11:22 стало відомо, що в Індустріальному району 57-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
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