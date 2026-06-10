Росія масовано атакує Харків дронами — 7 постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакує Харків дронами — 7 постраждалих

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків 7 червня
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З ранку 10 червня у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах Харкова лунають гучні вибухи — російські загарбники завдають ударів по місту. Станом на 11:22 відомо про сімох потерпілих цивільних.

Головні тези:

  • Протягом ночі ворог активно тероризував різні райони Харкова.
  • Тоді місцева влада сповістила про 5 поранених.

Атака РФ на Харків 7 червня — що відомо

Про наслідки нового повітряного нападу Росії на місто розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Починаючи з 9.00 ранку зафіксовано влучання російських БпЛА у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах міста.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

За його словами, 40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років зазнали гострої реакції на стрес у Немишлянському районі — російський дрон ударив по автівці. Лікарі надали потерпілих усю необхідну допомогу.

Окрім того, вказано, що ворожий БпЛА атакував автомобіль у Київському районі — ніхто не постраждав.

Згодом стало відомо про пожежу на першому поверсі житлового будинку в Індустріальному районі — там вже працюють підрозділи ДСНС, гасять вогонь.

Постраждали троє жінок: 23, 27 і 77 років. Бригади медиків на місці, надають необхідну допомогу, — додав Синєгубов.

Він також наголосив, що загроза з повітря зберігається досі, тому закликав цивільних поки не покидати укриття.

Вже об 11:22 стало відомо, що в Індустріальному району 57-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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