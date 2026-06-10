Зеленський показав удар FP-5 Flamingo по воєнному заводу в Чебоксарах
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський показав удар FP-5 Flamingo по воєнному заводу в Чебоксарах

Володимир Зеленський
Бавовна 10 червня

10 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України провели низку успішних операцій для ослаблення армії РФ. Цього разу під удари потрапили ворожий НПЗ, воєнний завод та ще 2 об’єкти нафтової інфраструктури на території противника.

Головні тези:

  • Нові операції реалізували воїни ЗСУ, ССО, СБС та ГУР.
  • Українські дрони та ракети змогли подолати сотні кілометрів для ураження ворожих цілей.

Зеленський відзвітував про нові успішні удари СОУ

За словами глави держави, Сили оборони продовжують активно застосовувати “українські далекобійні санкції” проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі противника.

Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, український лідер офіційно підтвердив факт успішного ураження нафтопереробного заводу “Куйбишевський”.

Що важливо розуміти, він розташований у Самарському регіоні — тобто на відстані понад 900 кілометрів від лінії фронту.

Володимир Зеленський висловив вдячність воїнам ССО, СБС та ГУР за нові успішні діпстрайки.

Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і двох об’єктів нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів. Дякую всім, хто б’ється та працює заради України! — наголосив президент.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація України уразила 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Авіація України уразила 6 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія втратила можливість використовувати порт Маріуполя — відео
Редіс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакує Харків дронами — 7 постраждалих
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків 7 червня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?