Зеленський показав удар FP-5 Flamingo по воєнному заводу в Чебоксарах

10 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України провели низку успішних операцій для ослаблення армії РФ. Цього разу під удари потрапили ворожий НПЗ, воєнний завод та ще 2 об’єкти нафтової інфраструктури на території противника.
Головні тези:
- Нові операції реалізували воїни ЗСУ, ССО, СБС та ГУР.
- Українські дрони та ракети змогли подолати сотні кілометрів для ураження ворожих цілей.
Зеленський відзвітував про нові успішні удари СОУ
За словами глави держави, Сили оборони продовжують активно застосовувати “українські далекобійні санкції” проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі противника.
Окрім того, український лідер офіційно підтвердив факт успішного ураження нафтопереробного заводу “Куйбишевський”.
Що важливо розуміти, він розташований у Самарському регіоні — тобто на відстані понад 900 кілометрів від лінії фронту.
Володимир Зеленський висловив вдячність воїнам ССО, СБС та ГУР за нові успішні діпстрайки.
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