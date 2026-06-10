Рада проголосовала за увеличение расходов на оборону

10 июня Верховная Рада Украины поддержала законопроект №15224 об изменениях в госбюджет на 2026 год. Этот документ предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны до 1,5 трлн.
Главные тезисы
- Дополнительные средства, полученные от ЕС в рамках Ukraine Support Loan, помогут поддержать оборонные нужды Украины.
- Изменения в госбюджет предполагают направление средств на вооружение, военную технику, денежное довольствие военнослужащих и устойчивость регионов перед зимой.
Расходы на безопасность и оборону Украины возрастут
Об этом заявил народный избранник Ярослав Железняк.
Свои голоса за этот законопроект проголосовали 242 нардепа.
Ключевой источник дополнительных средств — 45 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan, из которых 31,8 млрд евро должны пойти на оборону и безопасность.
Кроме того, указано, что изменения также предусматривают 40 млрд грн на устойчивость регионов перед зимой, в частности, защиту критической инфраструктуры, котельной, когенерацию и резервное питание.
Еще 40 млрд грн дополнительно направят в резервный фонд госбюджета.
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