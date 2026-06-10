Рада проголосовала за увеличение расходов на оборону
Категория
Украина
Дата публикации

Рада проголосовала за увеличение расходов на оборону

Верховная Рада Украины
Расходы на безопасность и оборону Украины возрастут
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10 июня Верховная Рада Украины поддержала законопроект №15224 об изменениях в госбюджет на 2026 год. Этот документ предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны до 1,5 трлн.

Главные тезисы

  • Дополнительные средства, полученные от ЕС в рамках Ukraine Support Loan, помогут поддержать оборонные нужды Украины.
  • Изменения в госбюджет предполагают направление средств на вооружение, военную технику, денежное довольствие военнослужащих и устойчивость регионов перед зимой.

Расходы на безопасность и оборону Украины возрастут

Об этом заявил народный избранник Ярослав Железняк.

Свои голоса за этот законопроект проголосовали 242 нардепа.

Ключевой источник дополнительных средств — 45 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan, из которых 31,8 млрд евро должны пойти на оборону и безопасность.

Из дополнительных оборонных расходов 1,3 трлн грн будут направлены на вооружение, военную технику, боеприпасы, закупку и ремонт техники. Еще 174 млрд грн предусмотрели на денежное довольствие военнослужащих, 14,6 млрд грн — в резерв сектора безопасности и обороны.

Кроме того, указано, что изменения также предусматривают 40 млрд грн на устойчивость регионов перед зимой, в частности, защиту критической инфраструктуры, котельной, когенерацию и резервное питание.

Еще 40 млрд грн дополнительно направят в резервный фонд госбюджета.

Еще раз: достаточно денег на повышение зарплат военным там не предусмотрено. Поэтому пока все повышения будут за счет внутренних ресурсов внутри МинОбороны.

Ярослав Железняк

Ярослав Железняк

Народный депутат

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