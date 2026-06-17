Украина планирует привлечь не менее 60 млрд долл партнерской поддержки в 2026 году — Федоров

Михаил Федоров рассказал, что в этом году Украина планирует получить от международных партнеров минимум 60 миллиардов долларов финансовой поддержки. По его словам, некоторые страны уже предусмотрели соответствующую помощь и в бюджетах на 2027-2028 годы.
Главные тезисы
- Украина планирует привлечь минимум 60 миллиардов долларов финансовой поддержки от международных партнеров в 2026 году.
- Среди государств-партнеров, наиболее поддерживающих Украину, выделяются Германия, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Дания.
Федоров анонсировал планы Украины на финансовую поддержку партнеров
Об этом он рассказал в интервью YouTube каналу Pressing.
Среди государств, наиболее поддерживающих Украину, Федоров назвал Германию, Норвегию, Нидерланды, Швецию и Данию. По его словам, эти страны уже предусмотрели соответствующую статью помощи Украине в своих бюджетах на 2027-2028 годы.
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