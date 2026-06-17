Украина планирует привлечь не менее 60 млрд долл партнерской поддержки в 2026 году — Федоров
Категория
Украина
Дата публикации

Украина планирует привлечь не менее 60 млрд долл партнерской поддержки в 2026 году — Федоров

Федоров
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Источник:  online.ua

Михаил Федоров рассказал, что в этом году Украина планирует получить от международных партнеров минимум 60 миллиардов долларов финансовой поддержки. По его словам, некоторые страны уже предусмотрели соответствующую помощь и в бюджетах на 2027-2028 годы.

Главные тезисы

  • Украина планирует привлечь минимум 60 миллиардов долларов финансовой поддержки от международных партнеров в 2026 году.
  • Среди государств-партнеров, наиболее поддерживающих Украину, выделяются Германия, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Дания.

Федоров анонсировал планы Украины на финансовую поддержку партнеров

Об этом он рассказал в интервью YouTube каналу Pressing.

У нас сегодня план, если мы говорим об этом году, наш план амбициозен. Это 60 миллиардов получить пособия, долларов, от партнеров. И уже многие страны анонсировали эту помощь. То есть мы видим, уже где-то 40 миллиардов анонсировано, плюс европейский кредит, это уже получается даже более 60 миллиардов.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Среди государств, наиболее поддерживающих Украину, Федоров назвал Германию, Норвегию, Нидерланды, Швецию и Данию. По его словам, эти страны уже предусмотрели соответствующую статью помощи Украине в своих бюджетах на 2027-2028 годы.

И важно, чтобы эти статьи наполнялись реальными деньгами. Поэтому сегодня тенденция в принципе нормальная. Больше стран смотрят, конечно, на то, как привлекать технологии из Украины и еще что-то создавать для себя. И потому здесь нужно нам правильно балансировать.

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