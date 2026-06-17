Украина планирует привлечь не менее 60 млрд долл партнерской поддержки в 2026 году — Федоров

У нас сегодня план, если мы говорим об этом году, наш план амбициозен. Это 60 миллиардов получить пособия, долларов, от партнеров. И уже многие страны анонсировали эту помощь. То есть мы видим, уже где-то 40 миллиардов анонсировано, плюс европейский кредит, это уже получается даже более 60 миллиардов.