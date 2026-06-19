Федоров оголосив, що Україна отримає артилерію великої дальності

Тільки Нідерланди оголосили сьогодні допомогу на ракети, крилаті ракети, на близько 700 крилатих ракет. Ми всі підсумки будемо розуміти через кілька годин, тому що сьогодні дійсно була велика кількість різних оголошень, та ми вже бачимо, що це приблизно 4 мільярди доларів, — зазначив Федоров.