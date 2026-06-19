Федоров оголосив, що Україна отримає артилерію великої дальності

Міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що вдалося домовитися про нову військову допомогу для Сил оборони від союзників Києва. Це сталося у межах засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").
Головні тези:
- Загалом вдалося домовитися про військову допомогу на суму близько 4 млрд дол.
- Нідерланди пообіцяли Україні близько 700 крилатих ракет.
Федоров розкрив результати нового "Рамштайну"
Він також наголосив, що всі результати 35-го “Рамштайну” досі узгоджуються.
Попри це, уже зрозуміло, що вдалося домовитися про близько 4 млрд дол допомоги для України.
Важливі домовленості вдалося досягти у питаннях підтримки українських дронів та ракет.
Що важливо розуміти, цього разу Велика Британія та Німеччина співголовували на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.
Минуле засідання “Рамштайну” відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-