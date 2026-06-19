Федоров оголосив, що Україна отримає артилерію великої дальності
Категорія
Україна
Дата публікації

Федоров оголосив, що Україна отримає артилерію великої дальності

Федоров
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що вдалося домовитися про нову військову допомогу для Сил оборони від союзників Києва. Це сталося у межах засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

Головні тези:

  • Загалом вдалося домовитися про військову допомогу на суму близько 4 млрд дол.
  • Нідерланди пообіцяли Україні близько 700 крилатих ракет. 

Федоров розкрив результати нового "Рамштайну"

Також сьогодні був оголошений пакет допомоги на артилерію великої дальності — дальню артилерію, 30 плюс кілометрів.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Він також наголосив, що всі результати 35-го “Рамштайну” досі узгоджуються.

Попри це, уже зрозуміло, що вдалося домовитися про близько 4 млрд дол допомоги для України.

Важливі домовленості вдалося досягти у питаннях підтримки українських дронів та ракет.

Тільки Нідерланди оголосили сьогодні допомогу на ракети, крилаті ракети, на близько 700 крилатих ракет. Ми всі підсумки будемо розуміти через кілька годин, тому що сьогодні дійсно була велика кількість різних оголошень, та ми вже бачимо, що це приблизно 4 мільярди доларів, — зазначив Федоров.

Що важливо розуміти, цього разу Велика Британія та Німеччина співголовували на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Минуле засідання “Рамштайну” відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня.

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