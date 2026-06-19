Російські окупанти вбили 4 мешканців Донеччини та Сумщині

Протягом минулої доби російські загарбники обірвали життя 4 цивільних у Донецькій та Сумській областях. Про 9 потерпілих внаслідок ворожих атак також повідомляють на Харківщині.
Головні тези:
- Окрім того, окупанти пошкодили підприємство, пошту і школу на Дніпропетровщині.
- Щонайменше 4 дітей постраждали через нові ворожі удари.
Атаки РФ на Донеччину, Сумщину та Харківщину — які наслідки
За його словами, ще 4 цивільних у регіону були поранені.
Одна людина загинула та ще дві дістали травми внаслідок російських атак на Сумську область.
Загалом за минулу добу в регіоні заявляють про двох загиблих. Про це повідомляє Національна поліція України.
Також протягом минулої ночі, 19 червня, російські загарбники скидали КАБи на Холодногірський район Харкова.
Згідно з останніми даними, пошкоджено понад 40 приватних будинків та складське приміщення.
Поранення дістали 9 мирних мешканців, зокрема й четверо дітей.
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