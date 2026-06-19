Російські окупанти вбили 4 мешканців Донеччини та Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти вбили 4 мешканців Донеччини та Сумщині

Національна поліція України
Атаки РФ на Донеччину, Сумщину та Харківщину - які наслідки
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Протягом минулої доби російські загарбники обірвали життя 4 цивільних у Донецькій та Сумській областях. Про 9 потерпілих внаслідок ворожих атак також повідомляють на Харківщині.

Головні тези:

  • Окрім того, окупанти пошкодили підприємство, пошту і школу на Дніпропетровщині.
  • Щонайменше 4 дітей постраждали через нові ворожі удари.

Атаки РФ на Донеччину, Сумщину та Харківщину — які наслідки

Росія вбиває цивільних! За 18 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Миколаївці.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА

За його словами, ще 4 цивільних у регіону були поранені.

Одна людина загинула та ще дві дістали травми внаслідок російських атак на Сумську область.

Загалом за минулу добу в регіоні заявляють про двох загиблих. Про це повідомляє Національна поліція України.

У Дубов'язівській громаді внаслідок ракетного удару загинула 78-річна жінка, також постраждала 63-річна жінка. У Білопільській громаді внаслідок атаки БпЛА травмована 19-річна жінка.

Також протягом минулої ночі, 19 червня, російські загарбники скидали КАБи на Холодногірський район Харкова.

Згідно з останніми даними, пошкоджено понад 40 приватних будинків та складське приміщення.

Поранення дістали 9 мирних мешканців, зокрема й четверо дітей.

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