Российские оккупанты убили 4 жителей Донбасса и Сумщины

За прошедшие сутки российские захватчики оборвали жизнь 4 гражданских в Донецкой и Сумской областях. О 9 пострадавших в результате вражеских атак также сообщают на Харьковщине.

Атаки РФ на Донетчину, Сумщину и Харьковщину — какие последствия

Россия убивает гражданских! За 18 июня россияне убили 2 жителей Донбасса: в Краматорске и Николаевке. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

По его словам, еще 4 гражданских в регионе были ранены.

Один человек погиб и еще два получили травмы в результате российских атак на Сумскую область.

В целом за минувшие сутки в регионе заявляют о двух погибших. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В Дубовязовской общине в результате ракетного удара погибла 78-летняя женщина, также пострадала 63-летняя женщина. В Белопольской общине в результате атаки БпЛА травмирована 19-летняя женщина. Поделиться

Также в минувшую ночь, 19 июня, российские захватчики сбрасывали КАБы на Холодногорский район Харькова.

Согласно последним данным, повреждено более 40 частных домов и складское помещение.