Российские оккупанты убили 4 жителей Донбасса и Сумщины

За прошедшие сутки российские захватчики оборвали жизнь 4 гражданских в Донецкой и Сумской областях. О 9 пострадавших в результате вражеских атак также сообщают на Харьковщине.
Главные тезисы
- Кроме того, оккупанты повредили предприятие, почту и школу на Днепропетровщине.
- По меньшей мере, 4 детей пострадали из-за новых вражеских ударов.
Атаки РФ на Донетчину, Сумщину и Харьковщину — какие последствия
По его словам, еще 4 гражданских в регионе были ранены.
Один человек погиб и еще два получили травмы в результате российских атак на Сумскую область.
В целом за минувшие сутки в регионе заявляют о двух погибших. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Также в минувшую ночь, 19 июня, российские захватчики сбрасывали КАБы на Холодногорский район Харькова.
Согласно последним данным, повреждено более 40 частных домов и складское помещение.
Ранения получили 9 мирных жителей, в том числе четверо детей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-