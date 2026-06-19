Российские оккупанты убили 4 жителей Донбасса и Сумщины
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты убили 4 жителей Донбасса и Сумщины

Национальная полиция Украины
Атаки РФ на Донетчину, Сумщину и Харьковщину – какие последствия
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За прошедшие сутки российские захватчики оборвали жизнь 4 гражданских в Донецкой и Сумской областях. О 9 пострадавших в результате вражеских атак также сообщают на Харьковщине.

Главные тезисы

  • Кроме того, оккупанты повредили предприятие, почту и школу на Днепропетровщине.
  • По меньшей мере, 4 детей пострадали из-за новых вражеских ударов.

Атаки РФ на Донетчину, Сумщину и Харьковщину — какие последствия

Россия убивает гражданских! За 18 июня россияне убили 2 жителей Донбасса: в Краматорске и Николаевке.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

По его словам, еще 4 гражданских в регионе были ранены.

Один человек погиб и еще два получили травмы в результате российских атак на Сумскую область.

В целом за минувшие сутки в регионе заявляют о двух погибших. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В Дубовязовской общине в результате ракетного удара погибла 78-летняя женщина, также пострадала 63-летняя женщина. В Белопольской общине в результате атаки БпЛА травмирована 19-летняя женщина.

Также в минувшую ночь, 19 июня, российские захватчики сбрасывали КАБы на Холодногорский район Харькова.

Согласно последним данным, повреждено более 40 частных домов и складское помещение.

Ранения получили 9 мирных жителей, в том числе четверо детей.

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