У главы европейской дипломатии Каи Каллас есть данные о том, что Китай обучал российских оккупантов для участия в войне против Украины. Согласно данным Bloomberg, это может привести к усилению давления на КНР со стороны Евросоюза.

ЕС знает о скрытой роли Китая в российско-украинской войне

Как удалось узнать СМИ, официальный Брюссель действительно рассматривает сценарий усиления давления на КНР.

Главная цель — ослабить поддержку России со стороны Пекина.

Каллас уже озвучила публичные обвинения в адрес КНР — это произошло после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Мы также получили подтверждение сообщений, что китайские военные проводили подготовку российских военнослужащих для участия в боевых действиях в Украине. Сейчас мы подробно оцениваем последствия этой информации. Кая Каллас Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

Несмотря на это, она не спешит раскрывать, о каких именно сообщениях идет речь, а также не разглашает никаких подробностей.

В мае 2026 года информационное агентство Reuters известило, что китайские военные тайно подготовили около 200 российских военнослужащих на территории Китая.

Согласно данным СМИ, часть из них впоследствии вернулась для участия в боевых действиях на украинском фронте.