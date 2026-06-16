Каллас обвинила Китай в подготовке солдат РФ для войны против Украины

У главы европейской дипломатии Каи Каллас есть данные о том, что Китай обучал российских оккупантов для участия в войне против Украины. Согласно данным Bloomberg, это может привести к усилению давления на КНР со стороны Евросоюза.
Главные тезисы
- Тайные учения солдат РФ в Китае проходили еще в 2025 году.
- Российские захватчики овладевали методами использования БпЛА.
ЕС знает о скрытой роли Китая в российско-украинской войне
Как удалось узнать СМИ, официальный Брюссель действительно рассматривает сценарий усиления давления на КНР.
Главная цель — ослабить поддержку России со стороны Пекина.
Каллас уже озвучила публичные обвинения в адрес КНР — это произошло после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
Несмотря на это, она не спешит раскрывать, о каких именно сообщениях идет речь, а также не разглашает никаких подробностей.
В мае 2026 года информационное агентство Reuters известило, что китайские военные тайно подготовили около 200 российских военнослужащих на территории Китая.
Согласно данным СМИ, часть из них впоследствии вернулась для участия в боевых действиях на украинском фронте.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-