"Россия должна заключить соглашение". Трамп выдвинул Путину требование после встречи с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уже провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во Франции. На этом фоне президент США потребовал от российского диктатора Владимира Путина согласиться на мирное соглашение с Украиной.

Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

Первыми подробностями переговоров глава Белого дома поделился во время встречи с эмиром Катара.

Дональд Трамп официально подтвердил, что в кулуарах саммита G7 провел трехстороннюю встречу с коллегами — Зеленским и Макроном.

Журналисты поинтересовались у президента США, планирует ли он встречу с украинским лидером.

У меня уже была одна, — ответил Трамп. Поделиться

По его словам, это была "очень хорошая встреча".

На этом фоне президент США решил публично обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с требованием остановить захватническую войну против Украины.

Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, равно как и Украина. Дональд Трамп Президент США

Более того, по словам главы Белого дома, 16 июня у него запланирована еще одна встреча с Владимиром Зеленским.