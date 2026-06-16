"Россия должна заключить соглашение". Трамп выдвинул Путину требование после встречи с Зеленским
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"Россия должна заключить соглашение". Трамп выдвинул Путину требование после встречи с Зеленским

Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским
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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уже провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во Франции. На этом фоне президент США потребовал от российского диктатора Владимира Путина согласиться на мирное соглашение с Украиной.

Главные тезисы

  • Трамп решил напомнить Путину о колоссальных потерях армии РФ.
  • Кроме того, он анонсировал новую встречу с Зеленским.

Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

Первыми подробностями переговоров глава Белого дома поделился во время встречи с эмиром Катара.

Дональд Трамп официально подтвердил, что в кулуарах саммита G7 провел трехстороннюю встречу с коллегами — Зеленским и Макроном.

Журналисты поинтересовались у президента США, планирует ли он встречу с украинским лидером.

У меня уже была одна, — ответил Трамп.

По его словам, это была "очень хорошая встреча".

На этом фоне президент США решил публично обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с требованием остановить захватническую войну против Украины.

Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, равно как и Украина.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Более того, по словам главы Белого дома, 16 июня у него запланирована еще одна встреча с Владимиром Зеленским.

Что именно они будут обсуждать с украинским лидером на этот раз — Трамп не рассказал.

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