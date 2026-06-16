"Надо успокоиться". Лукашенко публично попросил прощения у Зеленского

Беларуский диктатор Александр Лукашенко неожиданно для всех начал утверждать, что военных действий со стороны Беларуси против Украины не будет, а также извинился перед украинским лидером Владимиром Зеленским за публичные угрозы.
Главные тезисы
- Лукашенко пытается убедить Зеленского в том, что Беларусь не вступит в войну против Украины на стороне РФ.
- Однако у украинской разведки есть данные о том, что такой сценарий действительно возможен.
Лукашенко дал задний ход в конфликте с Зеленским
Как заявил соратник Путина, он переборщил со своими резкими слова в адрес украинского президента.
Тем не менее, Лукашенко заверил, что он просто отвечал на заявления Зеленского.
По словам нелегитимного президента РБ, он решил больше не молчать, когда раздались угрозы со стороны Зеленского.
Однако, как оказалось, сейчас Лукашенко сожалеет, что был слишком резким.
Лукашенко также цинично добавил, что Зеленскому, мол, "надо успокоиться".
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