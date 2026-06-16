"Надо успокоиться". Лукашенко публично попросил прощения у Зеленского

Беларуский диктатор Александр Лукашенко неожиданно для всех начал утверждать, что военных действий со стороны Беларуси против Украины не будет, а также извинился перед украинским лидером Владимиром Зеленским за публичные угрозы.

Лукашенко дал задний ход в конфликте с Зеленским

Как заявил соратник Путина, он переборщил со своими резкими слова в адрес украинского президента.

Тем не менее, Лукашенко заверил, что он просто отвечал на заявления Зеленского.

Это был ответ на его безосновательные заявления: "Да, у нас 500 целей, да, мы знаем, где Лукашенко находится. Мы завтра нанесем удар ракетами, беспилотниками". Я молчал. Даже все удивлялись тому, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой человек, неопытный, он не военный. Александр Лукашенко Беларуский диктатор

По словам нелегитимного президента РБ, он решил больше не молчать, когда раздались угрозы со стороны Зеленского.

Однако, как оказалось, сейчас Лукашенко сожалеет, что был слишком резким.

Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Возможно, и не нужно было, учитывая, что он все-таки воюет. Может быть, мне и не нужно было так резко говорить об этом. Но с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают. Поделиться

Лукашенко также цинично добавил, что Зеленскому, мол, "надо успокоиться".