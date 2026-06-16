"Треба заспокоїтися". Лукашенко публічно попросив вибачення в Зеленського

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко неочікувано для всіх почав стверджувати, що військових дій з боку Білорусі проти України не буде, а також перепросив в українського лідера Володимира Зеленського за публічні погрози.

Лукашенко дав завдній хід у конфлікті з Зеленським

Як заявив соратник Путіна, він переборщив зі своїми різкими слова на адресу українського президента.

Попри це, Лукашенко запевнив, що він просто відповідав на заяви Зеленського.

Це була відповідь на його безпідставні заяви: "Так, у нас 500 цілей, так, ми знаємо, де Лукашенко перебуває. Ми завтра завдамо удару ракетами, безпілотниками". Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина перебуває під таким тиском, молода людина, недосвідчена, він не військовий. Олександр Лукашенко Білоруський диктатор

За словами нелегітимного президента РБ, він вирішив більше не мовчати, коли пролунали погрози з боку Зеленського.

Однак, як виявилося, зараз Лукашенко шкодує, що був аж надто різким.

Якщо Володимир Олександрович образився, я вибачаюся перед ним за ці слова. Можливо, й не треба було, з огляду на те, що він все-таки воює. Можливо, мені й не треба було так різко говорити про це. Але, з іншого боку, він повинен розуміти, у нас часто кажуть: як співають, так і відспівують. Поширити

Лукашенко також цинічно додав, що Зеленському, мовляв, “треба заспокоїтися”.