"Треба заспокоїтися". Лукашенко публічно попросив вибачення в Зеленського

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко неочікувано для всіх почав стверджувати, що військових дій з боку Білорусі проти України не буде, а також перепросив в українського лідера Володимира Зеленського за публічні погрози.
Головні тези:
- Лукашенко намагається переконати Зеленського в тому, що Білорусь не вступить у війну проти України на боці РФ.
- Однак українська розвідка має дані про те, що такий сценарій дійсно ймовірний.
Лукашенко дав завдній хід у конфлікті з Зеленським
Як заявив соратник Путіна, він переборщив зі своїми різкими слова на адресу українського президента.
Попри це, Лукашенко запевнив, що він просто відповідав на заяви Зеленського.
За словами нелегітимного президента РБ, він вирішив більше не мовчати, коли пролунали погрози з боку Зеленського.
Однак, як виявилося, зараз Лукашенко шкодує, що був аж надто різким.
Лукашенко також цинічно додав, що Зеленському, мовляв, “треба заспокоїтися”.
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