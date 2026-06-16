У Москві вирує пожежа на НПЗ після атаки України — відео

Вранці 16 черевня в столиці Росії оголосили про атаку українських дронів. Згодом стало відомо, що під удар потрапила місцева НПЗ, внаслідок чого почалася масштабна пожежа. Про новий успішний удар Сил оборони України сповістив мер Москви Сергій Собянін.

“Бавовна” в Москві 16 червня — усі деталі та відео

За словами мера столиці РФ, протягом останньої доби триває атака українських безпілотників на Москву.

Один із дронів пошкодив об'єкт МНПЗ. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події, — заявив Сергій Собянін. Поширити

Перші вибухи у місті прогриміли близько 5:30 ранку. Близько 08:00 мер Москви заявив про нібито 62 збитих українських БпЛА.

Однак точну кількість дронів, які атакували Москву, він традиційно не розкриває.

За словами очевидціів, ворожа ППО активно працювала в підмосковних Павловському Посаді, Раменському та Жуковському.

Згодом Телеграм-канал Exilenova+ уточнив, що в Капотнянському районі Москви на НПЗ почалася масштабна пожежа.

Що важливо розуміти, цей завод знаходиться за 15 км від Кремля.

Московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнафта-МНПЗ") — найбільше промислове підприємство з переробки нафти в Московському регіоні.

Він забезпечує понад 33% потреб столиці РФ в паливі, постачає авіаційний гас до столичних аеропортів і випускає близько 30 видів продукції.

На тлі атаки українських дронів Росавіація оголосила про введення обмежень в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво, Внуково, Раменське (Жуковський).