В Москве начался пожар на НПЗ после атаки Украины — видео

Утром 16 июня в столице России объявили об атаке украинских дронов. Впоследствии стало известно, что под удар попал местный НПЗ, в результате чего начался масштабный пожар. О новом успешном ударе Сил обороны Украины сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Главные тезисы
- Атакованный НПЗ находится примерно в 15 км от Кремля.
- Мощность переработки – более 11-12 млн тонн нефти в год.
"Бавовна" в Москве 16 июня — все детали и видео
По словам мэра столицы РФ, в течение последних суток продолжается атака украинских беспилотников на Москву.
Первые взрывы в городе прогремели около 5:30 утра. Около 08:00 мэр Москвы заявил о якобы 62 сбитых украинских БпЛА.
Однако точное количество дронов, атаковавших Москву, он традиционно не раскрывает.
По словам очевидцев, вражеская ПВО активно работала в подмосковных Павловском Посаде, Раменском и Жуковском.
Затем Телеграмм-канал Exilenova+ уточнил, что в Капотнянском районе Москвы на НПЗ начался масштабный пожар.
Что важно понимать, этот завод находится в 15 км от Кремля.
Московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ") — крупнейшее промышленное предприятие по переработке нефти в Московском регионе.
Он обеспечивает более 33% потребностей столицы РФ в топливе, поставляет авиационный керосин в столичные аэропорты и выпускает около 30 видов продукции.
На фоне атаки украинских дронов Росавиация объявила о введении ограничений в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково, Раменское (Жуковский).
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-