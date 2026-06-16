В Москве начался пожар на НПЗ после атаки Украины — видео

Утром 16 июня в столице России объявили об атаке украинских дронов. Впоследствии стало известно, что под удар попал местный НПЗ, в результате чего начался масштабный пожар. О новом успешном ударе Сил обороны Украины сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Бавовна" в Москве 16 июня — все детали и видео

По словам мэра столицы РФ, в течение последних суток продолжается атака украинских беспилотников на Москву.

Один из дронов повредил объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, — заявил Сергей Собянин. Поделиться

Первые взрывы в городе прогремели около 5:30 утра. Около 08:00 мэр Москвы заявил о якобы 62 сбитых украинских БпЛА.

Однако точное количество дронов, атаковавших Москву, он традиционно не раскрывает.

По словам очевидцев, вражеская ПВО активно работала в подмосковных Павловском Посаде, Раменском и Жуковском.

Затем Телеграмм-канал Exilenova+ уточнил, что в Капотнянском районе Москвы на НПЗ начался масштабный пожар.

Что важно понимать, этот завод находится в 15 км от Кремля.

Московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ") — крупнейшее промышленное предприятие по переработке нефти в Московском регионе.

Он обеспечивает более 33% потребностей столицы РФ в топливе, поставляет авиационный керосин в столичные аэропорты и выпускает около 30 видов продукции.

На фоне атаки украинских дронов Росавиация объявила о введении ограничений в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково, Раменское (Жуковский).