Зеленский и Трамп встретились во время саммита G7 — инсайдеры

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели переговоры на полях саммита G7. Кроме того, также присутствовал глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает издание The Kyiv Independent со ссылкой на своих инсайдеров.

Зеленский, Трамп и Макрон встретились в рамках G7

Что важно понимать, речь идет о первой личной встрече украинского и американского лидеров за последние 4 месяца.

Анонимные источники сообщили СМИ, что сейчас Зеленский, Трамп и Макрон участвуют в совместной рабочей сессии с другими лидерами G7.

В центре их внимания — завершение войны России против Украины.

Как сообщают иностранные медиа, другим лидерам пришлось почти час ждать, прежде чем президенты Украины, США и Франции завершили свою беседу.

Следует также отметить, что переговоры Зеленского, Трампа и Макрона прошли на фоне усиления давления Киева на Москву с целью проведения прямых переговоров глав Украины и России.

Переговоры по завершению войны, ходом которых руководили США, не принесли желаемого результата и не двигаются вперед последние несколько месяцев.

А команда Дональда Трампа много времени тратит на разрешение кризиса на Ближнем Востоке.