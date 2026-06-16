Силы обороны разнесли 6 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны разнесли 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 16 июня 2026 года
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Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 15 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали шесть районов сосредоточения живой силы и шесть пунктов управления БПЛА российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1574 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 228 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 16 июня 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 385 420 (+1 230) человек

  • танков — 12 026 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 768 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 44 118 (+36) ед.

  • РСЗО — 1 872 (+2) ед.

  • средств ПВО — 1427 (+7) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1667 (+3) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 353 541 (+2 062) ед.

  • крылатых ракет — 4 783 (+50) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 107 508 (+417) ед.

  • специальной техники — 4 300 (+4) ед.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 74 ракеты, и 82 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9297 дронов-камикадзе и произвел 2726 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.

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