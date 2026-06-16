Силы обороны разнесли 6 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 15 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали шесть районов сосредоточения живой силы и шесть пунктов управления БПЛА российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1574 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 228 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 16 июня 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 385 420 (+1 230) человек
танков — 12 026 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 768 (+5) ед.
артиллерийских систем — 44 118 (+36) ед.
РСЗО — 1 872 (+2) ед.
средств ПВО — 1427 (+7) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1667 (+3) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 353 541 (+2 062) ед.
крылатых ракет — 4 783 (+50) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 107 508 (+417) ед.
специальной техники — 4 300 (+4) ед.
Кроме того, применил 9297 дронов-камикадзе и произвел 2726 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.
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