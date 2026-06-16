Генштаб раскрыл подробности поражения Московского НПЗ — фото и видео

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в минувшую ночь подразделения Сил обороны Украины атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод, который находится в Московской области России. Согласно последним данным, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. Вражеский НПЗ сразу охватил пожар.

Атака СОУ на Московский НПЗ — детали от Генштаба ВСУ

Что важно понимать, этот вражеский завод вовлечен в обеспечение российских войск в войне против Украины.

Более того, указано, что продукция НПЗ — это более 38% потребления столичного региона в топливе.

В первую очередь речь идет о поставках авиатоплива аэропортам Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Мощность предприятия в переработке составляет более 12 млн. тонн нефти в год. Поделиться

Также под удары Сил обороны Украины попали командно-наблюдательные пункты армии РФ на Донбассе.

Кроме того, еще одной целью стал полевой артиллерийский состав врага в районе Кременовки Донецкой области, а также склады материально-технических средств на этом участке фронта.

Украинские воины били и по сосредоточению личного состава противника в районе Ивановского Брянской области России. Подтверждено попадание в предприятие военно-промышленного комплекса окупантов АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" вблизи города Тула рф. Поделиться

Следует отметить, что он занимается разработкой и производством радиолокационных систем и радионавигационной аппаратуры. Удалось повредить здание и несущую конструкцию сборочного цеха.