Генштаб раскрыл подробности поражения Московского НПЗ — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб раскрыл подробности поражения Московского НПЗ — фото и видео

Генштаб ВСУ
Атака СОУ на Московский НПЗ – детали от Генштаба ВСУ
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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в минувшую ночь подразделения Сил обороны Украины атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод, который находится в Московской области России. Согласно последним данным, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. Вражеский НПЗ сразу охватил пожар.

Главные тезисы

  • Московский НПЗ имеет стратегическое значение для России, снабжая топливом столичные аэропорты.
  • Также под удары попали командно-наблюдательные пункты армии РФ на Донбассе и другие объекты вражеской инфраструктуры.

Атака СОУ на Московский НПЗ — детали от Генштаба ВСУ

Что важно понимать, этот вражеский завод вовлечен в обеспечение российских войск в войне против Украины.

Более того, указано, что продукция НПЗ — это более 38% потребления столичного региона в топливе.

В первую очередь речь идет о поставках авиатоплива аэропортам Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Мощность предприятия в переработке составляет более 12 млн. тонн нефти в год.

Также под удары Сил обороны Украины попали командно-наблюдательные пункты армии РФ на Донбассе.

Кроме того, еще одной целью стал полевой артиллерийский состав врага в районе Кременовки Донецкой области, а также склады материально-технических средств на этом участке фронта.

Украинские воины били и по сосредоточению личного состава противника в районе Ивановского Брянской области России. Подтверждено попадание в предприятие военно-промышленного комплекса окупантов АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" вблизи города Тула рф.

Следует отметить, что он занимается разработкой и производством радиолокационных систем и радионавигационной аппаратуры. Удалось повредить здание и несущую конструкцию сборочного цеха.

В Генштабе также добавили, что оккупанты до сих пор не смогли потушить пожар на территории федерального государственного казенного учреждения "Комбинат Темп" в Рыбинске, несмотря на то, что атака произошла двое суток назад.

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