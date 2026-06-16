Генштаб раскрыл подробности поражения Московского НПЗ — фото и видео

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в минувшую ночь подразделения Сил обороны Украины атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод, который находится в Московской области России. Согласно последним данным, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. Вражеский НПЗ сразу охватил пожар.
Главные тезисы
- Московский НПЗ имеет стратегическое значение для России, снабжая топливом столичные аэропорты.
- Также под удары попали командно-наблюдательные пункты армии РФ на Донбассе и другие объекты вражеской инфраструктуры.
Атака СОУ на Московский НПЗ — детали от Генштаба ВСУ
Что важно понимать, этот вражеский завод вовлечен в обеспечение российских войск в войне против Украины.
Более того, указано, что продукция НПЗ — это более 38% потребления столичного региона в топливе.
В первую очередь речь идет о поставках авиатоплива аэропортам Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.
Также под удары Сил обороны Украины попали командно-наблюдательные пункты армии РФ на Донбассе.
Кроме того, еще одной целью стал полевой артиллерийский состав врага в районе Кременовки Донецкой области, а также склады материально-технических средств на этом участке фронта.
Следует отметить, что он занимается разработкой и производством радиолокационных систем и радионавигационной аппаратуры. Удалось повредить здание и несущую конструкцию сборочного цеха.
В Генштабе также добавили, что оккупанты до сих пор не смогли потушить пожар на территории федерального государственного казенного учреждения "Комбинат Темп" в Рыбинске, несмотря на то, что атака произошла двое суток назад.
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