Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України влучно атакували Московський нафтопереробний завод, який знаходиться у Московській області Росії. Згідно з останніми даними, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Ворожий НПЗ одразу охопила пожежа.

Атака СОУ на Московський НПЗ — деталі від Генштабу ЗСУ

Що важливо розуміти, цей ворожий завод залучений до забезпечення російських військ у війні проти України.

Ба більше, вказано, що продукція НПЗ — це понад 38% споживання столичного регіону в паливі.

Насамперед йдеться про постачання авіапального аеропортам Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.

Потужність підприємства у переробці становить понад 12 млн тонн нафти на рік. Поширити

Також під удари Сил оборони України потрапили командно-спостережні пункти армії РФ на Донбасі.

Окрім того, ще однією ціллю став польовий артилерійський склад ворога в районі Кременівки Донецької області, а також склади матеріально-технічних засобів на цій ділянці фронті.

Українські воїни били і по зосередженню особового складу противника в районі Івановського Брянської області рф. Підтверджено влучання в підприємство військово-промислового комплексу окупантів АТ "Центральне конструкторське бюро апаратобудування" поблизу міста Тула рф. Поширити

Варто зазначити, що він займається розробкою та виробництвом радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Вдалося пошкодити будівлю та несучу конструкцію складального цеху.