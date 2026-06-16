Генштаб розкрив подробиці ураження Московського НПЗ — фото та відео

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України влучно атакували Московський нафтопереробний завод, який знаходиться у Московській області Росії. Згідно з останніми даними, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. Ворожий НПЗ одразу охопила пожежа.
Головні тези:
- Московський НПЗ має стратегічне значення для Росії, забезпечуючи паливом столичні аеропорти.
- Під удари також потрапили командно-спостережні пункти армії РФ на Донбасі та інші об'єкти ворожої інфраструктури.
Атака СОУ на Московський НПЗ — деталі від Генштабу ЗСУ
Що важливо розуміти, цей ворожий завод залучений до забезпечення російських військ у війні проти України.
Ба більше, вказано, що продукція НПЗ — це понад 38% споживання столичного регіону в паливі.
Насамперед йдеться про постачання авіапального аеропортам Домодедово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.
Також під удари Сил оборони України потрапили командно-спостережні пункти армії РФ на Донбасі.
Окрім того, ще однією ціллю став польовий артилерійський склад ворога в районі Кременівки Донецької області, а також склади матеріально-технічних засобів на цій ділянці фронті.
Варто зазначити, що він займається розробкою та виробництвом радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Вдалося пошкодити будівлю та несучу конструкцію складального цеху.
У Генштабі також додали, що окупанти досі не змогли приборкати пожежу на території федеральної державної казенної установи "Комбінат Темп" у Рибінську, попри те, що атака відбулася дві доби тому.
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