ППО ліквідувала 114 цілей під час нової атаки РФ

Протягом ночі 15-16 червня російські загарбники здійснювали атаку двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 132 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях.
ППО відбила нову атаку РФ 15-16 червня
Російські дрони летіли із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.
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