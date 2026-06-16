ППО ліквідувала 114 цілей під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО ліквідувала 114 цілей під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 15-16 червня російські загарбники здійснювали атаку двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 132 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях.

ППО відбила нову атаку РФ 15-16 червня

Російські дрони летіли із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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