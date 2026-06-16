ПВО ликвидировала 114 целей во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО ликвидировала 114 целей во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отразила новую атаку РФ 15-16 июня
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В течение ночи 15-16 июня российские захватчики совершали атаку двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 132 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях.

ПВО отразила новую атаку РФ 15-16 июня

Российские дроны летели по направлениям: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

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