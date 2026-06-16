ПВО ликвидировала 114 целей во время новой атаки РФ

В течение ночи 15-16 июня российские захватчики совершали атаку двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 132 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

ПВО отразила новую атаку РФ 15-16 июня

Российские дроны летели по направлениям: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские БПЛА.