ПВО ликвидировала 114 целей во время новой атаки РФ

В течение ночи 15-16 июня российские захватчики совершали атаку двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 132 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях.
ПВО отразила новую атаку РФ 15-16 июня
Российские дроны летели по направлениям: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские БПЛА.
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