Руководство Черноморского флота РФ выезжает из Крыма — партизаны

Согласно данным партизанского движения "АТЕШ", в штабных структурах Черноморского флота РФ уже активно разрабатываются сценарии передислокации органов управления из оккупированного Севастополя в российский Новороссийск.
Главные тезисы
- В последующие месяцы ситуация в Крыму для оккупантов может только ухудшаться.
- Захватчики уже начали перевозить свою родню и имущество в Россию.
ЧФ РФ накрыла волна паники из-за действий Украины
Ключевую роль в резком изменении настроений оккупантов в Крыму сыграл именно удар СОУ по штабу авиации Черноморского флота РФ — он произошел 27 мая.
Также вражеские силы не собираются игнорировать тот факт, что Украина активно уничтожает российскую логистику между полуостровом и Херсонщиной.
От своих инсайдеров партизаны узнали, что часть офицеров уже занимается практическими вопросами переезда даже без официальных указаний из Кремля.
Они не только перевозят свои семьи, но и продают имущество, которое не удастся взять с собой. Более того, уже стартовали процессы обустройства захватчиков на новом месте — в Новороссийске.
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