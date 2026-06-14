Руководство Черноморского флота РФ выезжает из Крыма — партизаны

Согласно данным партизанского движения "АТЕШ", в штабных структурах Черноморского флота РФ уже активно разрабатываются сценарии передислокации органов управления из оккупированного Севастополя в российский Новороссийск.

ЧФ РФ накрыла волна паники из-за действий Украины

Ключевую роль в резком изменении настроений оккупантов в Крыму сыграл именно удар СОУ по штабу авиации Черноморского флота РФ — он произошел 27 мая.

Также вражеские силы не собираются игнорировать тот факт, что Украина активно уничтожает российскую логистику между полуостровом и Херсонщиной.

От своих инсайдеров партизаны узнали, что часть офицеров уже занимается практическими вопросами переезда даже без официальных указаний из Кремля.

Они не только перевозят свои семьи, но и продают имущество, которое не удастся взять с собой. Более того, уже стартовали процессы обустройства захватчиков на новом месте — в Новороссийске.