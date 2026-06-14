Руководство Черноморского флота РФ выезжает из Крыма — партизаны
Категория
Украина
Дата публикации

Руководство Черноморского флота РФ выезжает из Крыма — партизаны

ЧФ РФ накрыла волна паники из-за действий Украины
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Источник:  АТЕШ

Согласно данным партизанского движения "АТЕШ", в штабных структурах Черноморского флота РФ уже активно разрабатываются сценарии передислокации органов управления из оккупированного Севастополя в российский Новороссийск.

Главные тезисы

  • В последующие месяцы ситуация в Крыму для оккупантов может только ухудшаться.
  • Захватчики уже начали перевозить свою родню и имущество в Россию.

ЧФ РФ накрыла волна паники из-за действий Украины

Ключевую роль в резком изменении настроений оккупантов в Крыму сыграл именно удар СОУ по штабу авиации Черноморского флота РФ — он произошел 27 мая.

Также вражеские силы не собираются игнорировать тот факт, что Украина активно уничтожает российскую логистику между полуостровом и Херсонщиной.

От своих инсайдеров партизаны узнали, что часть офицеров уже занимается практическими вопросами переезда даже без официальных указаний из Кремля.

Они не только перевозят свои семьи, но и продают имущество, которое не удастся взять с собой. Более того, уже стартовали процессы обустройства захватчиков на новом месте — в Новороссийске.

В руководстве флота настроения подавленые — реально понимающие происходящее предпочитают не медлить. Перенос органов управления — логическое последствие систематического давления на инфраструктуру флота в Крыму. Содержание штабных структур на полуострове становится для оккупантов все более дорогим и более рискованным решением, — объясняют партизаны.

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