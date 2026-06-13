СБС нанесли удары по заводу "Крымский титан" в оккупированном Армянске — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины 13 июня нанесли поражение по заводу "Крымский титан", который обеспечивает военное производство диоксидом титана и серной кислотой.
Главные тезисы
- Силы Украины атаковали завод “Крымский титан” в Армянске для прекращения поставок сырья для российской армии и производства военной техники.
- Химзавод “Крымский титан” обеспечивает армию РФ диоксидом титана и серной кислотой, используемыми в защитных покрытиях техники и производстве взрывчатки.
СБС атаковали "Крымский титан" в Армянске
Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
"Крымский титан" обеспечивает армию РФ диоксидом титана для защитных и стелс-покрытий техники, а также серной кислотой, являющейся базовым сырьем для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки.
Объективным контролем подтверждено нанесение поражений. Пожар бушует. Производство приостановлено.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-