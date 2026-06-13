СБС нанесли удары по заводу "Крымский титан" в оккупированном Армянске — видео
Категория
Проиcшествия
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СБС нанесли удары по заводу "Крымский титан" в оккупированном Армянске — видео

Силы беспилотных систем
бавовна
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Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины 13 июня нанесли поражение по заводу "Крымский титан", который обеспечивает военное производство диоксидом титана и серной кислотой.

Главные тезисы

  • Силы Украины атаковали завод “Крымский титан” в Армянске для прекращения поставок сырья для российской армии и производства военной техники.
  • Химзавод “Крымский титан” обеспечивает армию РФ диоксидом титана и серной кислотой, используемыми в защитных покрытиях техники и производстве взрывчатки.

СБС атаковали "Крымский титан" в Армянске

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Крупнейший в Восточной Европе химзавод "Крымский Титан", расположенный в Армянске на территории временно оккупированного Крыма, поразили пилоты Первого центра беспилотных систем.

"Крымский титан" обеспечивает армию РФ диоксидом титана для защитных и стелс-покрытий техники, а также серной кислотой, являющейся базовым сырьем для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки.

Объективным контролем подтверждено нанесение поражений. Пожар бушует. Производство приостановлено.

По его словам, в местных пабликах пишут: "Весь завод разбили. 23 прилета было. Все цеха повреждены, все горит, людей эвакуировали".

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