СБС завдали ударів по заводу "Кримський титан" в окупованому Армянську — відео
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СБС завдали ударів по заводу "Кримський титан" в окупованому Армянську — відео

Сили безпілотних систем
бавовна
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Сили безпілотних систем Збройних сил України 13 червня завдали ураження по заводу “Кримський титан”, який забезпечує військове виробництво діоксидом титану та сірчаною кислотою.

Головні тези:

  • СБС України атакували завод “Кримський титан” у Армянську, який забезпечує військове виробництво діоксидом титану і сірчаною кислотою.
  • Атака спрямована на припинення постачання сировини для російської армії та виробництва військової техніки.

СБС атакували “Кримський титан” в Армянську

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Найбільший у Східній Європі хімзавод "Кримський Титан", розташований у Армянську на території тимчасово окупованого Криму, уразили пілоти Першого окремого центру безпілотних систем.

“Кримський титан” забезпечує армію РФ діоксидом титану для захисних і стелс-покриттів техніки, а також сірчаною кислотою, яка є базовою сировиною для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки.

Обʼєктивним контролем підтверджено нанесення уражень. Пожежа вирує. Виробництво призупинено.

За його словами, у місцевих пабліках пишуть: “Весь завод розбили. 23 прильоти було. Всі цехи пошкоджені, все горить, людей евакуювали”.

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