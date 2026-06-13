СБС завдали ударів по заводу "Кримський титан" в окупованому Армянську — відео

Сили безпілотних систем Збройних сил України 13 червня завдали ураження по заводу “Кримський титан”, який забезпечує військове виробництво діоксидом титану та сірчаною кислотою.
Головні тези:
- СБС України атакували завод “Кримський титан” у Армянську, який забезпечує військове виробництво діоксидом титану і сірчаною кислотою.
- Атака спрямована на припинення постачання сировини для російської армії та виробництва військової техніки.
СБС атакували “Кримський титан” в Армянську
Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
“Кримський титан” забезпечує армію РФ діоксидом титану для захисних і стелс-покриттів техніки, а також сірчаною кислотою, яка є базовою сировиною для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки.
Обʼєктивним контролем підтверджено нанесення уражень. Пожежа вирує. Виробництво призупинено.
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