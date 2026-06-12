СБС уразили полігон окупантів на ТОТ Запорізької області — відео

Пілоти 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами СБС завдали ураження по військовій інфраструктурі армії РФ та зосередженню особового складу на полігоні “Восточний”.
Головні тези:
- Пілоти 413-го полку «Рейд» та інші підрозділи СБС Сухопутних військ ЗСУ вразили полігон окупантів на території Запорізької області.
- Полігон «Восточний» біля села Новопетрівка Бердянського району у тимчасово окупованій частині Запорізької області використовується загарбниками для готування маршового поповнення для штурмів.
Нова “бавовна” на ТОТ Запорізької області
Про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.
Окремо пілоти звернули увагу на майстерне влучання по розрахунку ПЗРК, який невдало намагався відбити атаку українських дронів.
Це підкреслює точність удару, яку забезпечують мідлстрайк-засоби від вітчизняного виробника Fire Point.
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