СБС уразили полігон окупантів на ТОТ Запорізької області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

СБС уразили полігон окупантів на ТОТ Запорізької області — відео

Сили безпілотних систем
СБС

Пілоти 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами СБС завдали ураження по військовій інфраструктурі армії РФ та зосередженню особового складу на полігоні “Восточний”.

Головні тези:

  • Пілоти 413-го полку «Рейд» та інші підрозділи СБС Сухопутних військ ЗСУ вразили полігон окупантів на території Запорізької області.
  • Полігон «Восточний» біля села Новопетрівка Бердянського району у тимчасово окупованій частині Запорізької області використовується загарбниками для готування маршового поповнення для штурмів.

Нова “бавовна” на ТОТ Запорізької області

Про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.

Цей об'єкт розташований на узбережжі Азовського моря біля села Новопетрівка Бердянського району у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Він є одним із полігонів, на якому загарбники прискорено готують маршове поповнення для штурмів.

Окремо пілоти звернули увагу на майстерне влучання по розрахунку ПЗРК, який невдало намагався відбити атаку українських дронів.

Це підкреслює точність удару, яку забезпечують мідлстрайк-засоби від вітчизняного виробника Fire Point.

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