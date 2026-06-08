СБС завдали ураження локомотиву з військовим вантажем на Брянщині — відео

СБС підпалили локомотив з військовим вантажем на Брянщині

Про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.

На території Брянської області РФ поблизу населеного пункту Пантусов оператори 413 полку СБС "Рейд" уразили локомотив, який противник використовував для перевезення військових вантажів. Поширити

Удар завданий приблизно за 40 кілометрів від державного кордону України.

Як зауважили військові, це вже третій російський локомотив, уражений операторами "Рейду" за останні чотири дні.

У 413-у полку СБС нагадали, що раніше уразили два локомотиви, які забезпечували військову логістику у східній частині тимчасово окупованого Криму на залізничній гілці Джанкой — Керч. Наслідком цих та інших уражень локомотивів стало "тимчасове призупинення" з 8 червня руху пасажирських поїздів по всьому Криму.