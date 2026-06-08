СБС завдали ураження локомотиву з військовим вантажем на Брянщині — відео

Пілоти 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили локомотив у Брянській області РФ, яким російські загарбники перевозили військовий вантаж.
Головні тези:
- Пілоти 413-го полку 'Рейд' за допомогою безпілотних систем ударили локомотив у Брянщині, яким російські загарбники перевозили військовий вантаж.
- Це вже третій локомотив, уражений операторами “Рейду” протягом останніх чотирьох днів, що паралізує військову логістику окупантів у східній частині Криму.
СБС підпалили локомотив з військовим вантажем на Брянщині
Про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.
Удар завданий приблизно за 40 кілометрів від державного кордону України.
Як зауважили військові, це вже третій російський локомотив, уражений операторами "Рейду" за останні чотири дні.
У 413-у полку СБС нагадали, що раніше уразили два локомотиви, які забезпечували військову логістику у східній частині тимчасово окупованого Криму на залізничній гілці Джанкой — Керч. Наслідком цих та інших уражень локомотивів стало "тимчасове призупинення" з 8 червня руху пасажирських поїздів по всьому Криму.
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