СБС завдали ураження локомотиву з військовим вантажем на Брянщині — відео
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СБС завдали ураження локомотиву з військовим вантажем на Брянщині — відео

Сили безпілотних систем
локомотив

Пілоти 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили локомотив у Брянській області РФ, яким російські загарбники перевозили військовий вантаж.

Головні тези:

  • Пілоти 413-го полку 'Рейд' за допомогою безпілотних систем ударили локомотив у Брянщині, яким російські загарбники перевозили військовий вантаж.
  • Це вже третій локомотив, уражений операторами “Рейду” протягом останніх чотирьох днів, що паралізує військову логістику окупантів у східній частині Криму.

СБС підпалили локомотив з військовим вантажем на Брянщині

Про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео.

На території Брянської області РФ поблизу населеного пункту Пантусов оператори 413 полку СБС "Рейд" уразили локомотив, який противник використовував для перевезення військових вантажів.

Удар завданий приблизно за 40 кілометрів від державного кордону України.

Як зауважили військові, це вже третій російський локомотив, уражений операторами "Рейду" за останні чотири дні.

У 413-у полку СБС нагадали, що раніше уразили два локомотиви, які забезпечували військову логістику у східній частині тимчасово окупованого Криму на залізничній гілці Джанкой — Керч. Наслідком цих та інших уражень локомотивів стало "тимчасове призупинення" з 8 червня руху пасажирських поїздів по всьому Криму.

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