СБС нанесли поражение локомотиву с военным грузом на Брянщине — видео

Пилоты 413-го полка "Рейд" Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили локомотив в Брянской области РФ, по которому российские захватчики перевозили военный груз.

СБС подожгли локомотив с военным грузом на Брянщине

Об этом полк сообщил в Фейсбуке и обнародовал соответствующее видео.

На территории Брянской области РФ вблизи населенного пункта Пантусов операторы 413-го полка СБС "Рейд" поразили локомотив, который противник использовал для перевозки военных грузов. Поделиться

Удар нанесен примерно в 40 километрах от государственной границы Украины.

Как отметили военные, это уже третий российский локомотив, пораженный операторами "Рейда" за последние четыре дня.

В 413-м полку СБС напомнили, что ранее поразили два локомотива, которые обеспечивали военную логистику в восточной части временно оккупированного Крыма на железнодорожной ветке Джанкой — Керчь. Следствием этих и других поражений локомотивов стала "временная приостановка" с 8 июня движения пассажирских поездов по всему Крыму.