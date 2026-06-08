СБС нанесли поражение локомотиву с военным грузом на Брянщине — видео

Пилоты 413-го полка "Рейд" Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили локомотив в Брянской области РФ, по которому российские захватчики перевозили военный груз.
Главные тезисы
- Пилоты 413-го полка “Рейд” Сил беспилотных систем Украины нанесли поражение российскому локомотиву с военным грузом на Брянщине.
- Это уже третий случай поражения локомотива за последние четыре дня, парализующий военную логистику оккупантов в Крыму.
СБС подожгли локомотив с военным грузом на Брянщине
Об этом полк сообщил в Фейсбуке и обнародовал соответствующее видео.
Удар нанесен примерно в 40 километрах от государственной границы Украины.
Как отметили военные, это уже третий российский локомотив, пораженный операторами "Рейда" за последние четыре дня.
В 413-м полку СБС напомнили, что ранее поразили два локомотива, которые обеспечивали военную логистику в восточной части временно оккупированного Крыма на железнодорожной ветке Джанкой — Керчь. Следствием этих и других поражений локомотивов стала "временная приостановка" с 8 июня движения пассажирских поездов по всему Крыму.
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