СБС "охотились" в Крыму на пограничный сторожевой корабль РФ — видео
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Проиcшествия
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СБС "охотились" в Крыму на пограничный сторожевой корабль РФ — видео

Силы беспилотных систем
корабль
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Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили во временно оккупированном Крыму российский пограничный сторожевой корабль типа "Светляк" и ряд военных объектов РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил и показал видео боевой работы.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем Украины атаковали российский пограничный корабль в Крыму, проекту 10410.
  • Видео боевых действий, показанные командующим СБС, описывают успешные поражения военных объектов РФ.

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По его словам, "Птицы СБС" ночью 4 июня нанесли поражение по кораблю "Светляк" проекту 10410 в Юркино (Крым).

Назначение корабля — контроль и защита портов и судов, создание тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны.

Его длина — 49,5 м. На вооружении находятся 16 комплектов ПЗРК "Игла", артиллерийская установка АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы. В составе экипажа 28 военнослужащих, автономность — 10 суток (2200 миль).

Также СБС поразили:

  • ЗРГК "Панцирь-С1" в Стрелковом Херсонской области,

  • радиотехническую систему ближней навигации РСБН-4Н в Саках (Крым),

  • локомотивы во Владиславовке и Раздольном (Крым)

Кроме того, СБС нанесли поражение по трансформаторам в Булавинском и Углегорске Донецкой области и цистернах из ГСМ в Макеевке Донецкой области.

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