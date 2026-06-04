СБС "охотились" в Крыму на пограничный сторожевой корабль РФ — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили во временно оккупированном Крыму российский пограничный сторожевой корабль типа "Светляк" и ряд военных объектов РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил и показал видео боевой работы.

Новый "хлопок" от СБС в Крыму: что известно

По его словам, "Птицы СБС" ночью 4 июня нанесли поражение по кораблю "Светляк" проекту 10410 в Юркино (Крым).

Назначение корабля — контроль и защита портов и судов, создание тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны.

Его длина — 49,5 м. На вооружении находятся 16 комплектов ПЗРК "Игла", артиллерийская установка АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы. В составе экипажа 28 военнослужащих, автономность — 10 суток (2200 миль).

Также СБС поразили:

ЗРГК "Панцирь-С1" в Стрелковом Херсонской области,

радиотехническую систему ближней навигации РСБН-4Н в Саках (Крым),

локомотивы во Владиславовке и Раздольном (Крым)

Кроме того, СБС нанесли поражение по трансформаторам в Булавинском и Углегорске Донецкой области и цистернах из ГСМ в Макеевке Донецкой области.