СБС "охотились" в Крыму на пограничный сторожевой корабль РФ — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили во временно оккупированном Крыму российский пограничный сторожевой корабль типа "Светляк" и ряд военных объектов РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил и показал видео боевой работы.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем Украины атаковали российский пограничный корабль в Крыму, проекту 10410.
- Видео боевых действий, показанные командующим СБС, описывают успешные поражения военных объектов РФ.
Новый "хлопок" от СБС в Крыму: что известно
По его словам, "Птицы СБС" ночью 4 июня нанесли поражение по кораблю "Светляк" проекту 10410 в Юркино (Крым).
Назначение корабля — контроль и защита портов и судов, создание тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны.
Его длина — 49,5 м. На вооружении находятся 16 комплектов ПЗРК "Игла", артиллерийская установка АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы. В составе экипажа 28 военнослужащих, автономность — 10 суток (2200 миль).
Также СБС поразили:
ЗРГК "Панцирь-С1" в Стрелковом Херсонской области,
радиотехническую систему ближней навигации РСБН-4Н в Саках (Крым),
локомотивы во Владиславовке и Раздольном (Крым)
Кроме того, СБС нанесли поражение по трансформаторам в Булавинском и Углегорске Донецкой области и цистернах из ГСМ в Макеевке Донецкой области.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-