Силы беспилотных систем произвели ряд глубинных поражений по ключевым целям противника, среди которых пусковая установка ЗРК С-300, РЛС 9С19 «Имбирь», склады БП и МТЗ, железнодорожные цистерны из ГСМ и другие объекты.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные силы применили силы беспилотных систем для успешного поражения ключевых военных объектов на Донбассе.
- Проведенные операции значительно снизили боевые возможности противника, включая пусковую установку ЗРК С-300 и другие цели.
СБС поразили важные военные объекты на ВОТ
Подробнее об операциях:
414-я бригада «Птицы Мадяра» поразила РЛС 9С19 «Имбирь» в Донецкой области. Специализированная радиолокационная станция секторного осмотра из состава ЗРС С-300В. Предназначен для выявления баллистических и аэродинамических целей на больших дистанциях. Является редким и высококачественным элементом системы противовоздушной обороны противника.
414-я бригада «Птицы Мадяра» поразила пусковую установку ЗРК С-300 в Донецкой области
1-й отдельный центр поразил железнодорожные цистерны с горюче-смазочными материалами в Донецкой области
414-я бригада «Птицы Мадяра» уничтожила разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР» — один из крупнейших БПЛА российской армии
413-й полк «Рейд» поразил состав материально-технического обеспечения противника в Донецкой области
414-я бригада «Птицы Мадяра» поразила состав боеприпасов и материально-технического обеспечения подразделения противника в Донецкой области
414-я бригада «Птицы Мадяра» уничтожила полевой артиллерийский состав противника в Донецкой области
1-й отдельный центр поразил временный пункт дислокации и пункт технического обслуживания противника в Донецкой области
412-я бригада Nemesis поразила логистические цели противника в Запорожской области
Операции проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки ССС.
Силы беспилотных систем продолжают #ППОцид. В течение 1–24 мая было поражено 23 элемента ПВО противника, что напрямую снижает его способности выявлять и перехватывать воздушные цели.
